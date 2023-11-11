بالفيديو.. انتقادات لرئيسة حكومة فرنسا بسبب سخريتها من طفلة تعرضت للتحرش

طالت الانتقادات اللاذعة رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن، عقب التداول الواسع لفيديو لها وهي تضحك بعد تحدث طفلة تعرضت للتحرش في المدرسة.

ونشرت قناة “بي إف إم تي في” فيديو الوزيرة الذي تم تسجيله في اليوم الوطني لمكافحة التنمر في مدارس فرنسا، ما جعلها تتعرض للهجوم بسبب ردة فعلها الساخرة.

وقالت التلميذة لبورن: “آسفة حقاً لطرح هذا السؤال. في المدرسة الابتدائية، تعرضت للتحرش، وسألت المعلم إذا كان بإمكاني التحدث إلى والدتي عن ذلك، فقال لي لا”، فرفعت الوزيرة الميكروفون، وبقيت صامتة لبضع ثوان ثم ضحكت، ليضحك أيضا كل من كان متواجدا في القاعة.

وأعرب نشطاء عن غضبهم من تصرف الوزيرة حيال التلميذة التي طرحت السؤال لتؤخذ مشكلتها بعين الاعتبار، لا لتصبح موضوعا للسخرية.