-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول حالة الطقس: أمطار رعدية ورياح قوية عبر هذه الولايات
العالم

بالفيديو.. اندونيسيا تجند رجال شرطة أشباح للتحسيس ضد كورونا

الشروق أونلاين
  • 286
  • 0
بالفيديو.. اندونيسيا تجند رجال شرطة أشباح للتحسيس ضد كورونا

قدمت إندونيسيا نموذجا فريدا لكيفية جعل الناس يخشون الموت بكورونا ويمتثلون للقيود المفروضة بسبب عدوى فيروس كورونا.

وصبغ رحال شرطة المرور في مدينة مالانج بإندونيسيا وجوههم باللون الأبيض، وارتدوا أقمشة فضية، ووقفوا على جانب الطريق، لتمثيل أشباح أولئك الذين ماتوا بسبب وباء كورونا.

يشار إلى أن معتقدات مختلفة تنتشر في إندونيسيا تؤمن بالقوى الخارقة للطبيعة، لذلك قررت السلطات بهذه الطريقة “تخويف” الناس حتى يبدأ هؤلاء أخيرًا في الامتثال لتعليمات وزارة الصحة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

وكل يوم يتم تسجيل عشرات الآلاف من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد، فيما توفى بسببه أكثر من 4.5 ألف شخص في الأسبوع الماضي وحده.

مقالات ذات صلة
اغتيال رئيس هايتي برصاص مجهولين في مقر إقامته

اغتيال رئيس هايتي برصاص مجهولين في مقر إقامته

مناورة عسكرية مع الكيان الصهيوني.. الجبهة المغربية ضد التطبيع تندد

مناورة عسكرية مع الكيان الصهيوني.. الجبهة المغربية ضد التطبيع تندد

تونس تعلن انهيار منظومتها الصحية والانتشار السريع لوباء كورونا

تونس تعلن انهيار منظومتها الصحية والانتشار السريع لوباء كورونا

مصر: وفاة جيهان السادات بعد صراع مع المرض

مصر: وفاة جيهان السادات بعد صراع مع المرض

بوريطة منتظر في تل أبيب كأول وزير خارجية مغربي يزور الكيان الصهيوني

بوريطة منتظر في تل أبيب كأول وزير خارجية مغربي يزور الكيان الصهيوني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد