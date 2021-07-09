بالفيديو.. اندونيسيا تجند رجال شرطة أشباح للتحسيس ضد كورونا
قدمت إندونيسيا نموذجا فريدا لكيفية جعل الناس يخشون الموت بكورونا ويمتثلون للقيود المفروضة بسبب عدوى فيروس كورونا.
وصبغ رحال شرطة المرور في مدينة مالانج بإندونيسيا وجوههم باللون الأبيض، وارتدوا أقمشة فضية، ووقفوا على جانب الطريق، لتمثيل أشباح أولئك الذين ماتوا بسبب وباء كورونا.
يشار إلى أن معتقدات مختلفة تنتشر في إندونيسيا تؤمن بالقوى الخارقة للطبيعة، لذلك قررت السلطات بهذه الطريقة “تخويف” الناس حتى يبدأ هؤلاء أخيرًا في الامتثال لتعليمات وزارة الصحة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.
أشباح في مهمة خاصة في شوارع #إندونيسيا#كورونا pic.twitter.com/zAxoTt9pzJ
— عبدالعزيز بوسعود (@r1MuJqwNoUcxDTT) July 8, 2021
حملة مرعبة في شوارع إندونيسيا لتحذير المواطنين من #كورونا!#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/PnJnhVilUD pic.twitter.com/y7ibbRgBtA
— فيديو 24 (@24Media_Video) July 8, 2021
وكل يوم يتم تسجيل عشرات الآلاف من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد، فيما توفى بسببه أكثر من 4.5 ألف شخص في الأسبوع الماضي وحده.
شبح كانترفيل الإندونيسي.!
1️⃣ تقوم #إندونيسيا بتعليم العالم درسًا حول كيفية جعل الناس يمتثلون للقيود الناجمة عن وباء #فيروس_كورونا.
في مدينة مالانغ ، رسم رجال المرور المحليون وجوههم باللون الأبيض، وارتدوا أقمشة فضية، ووقفوا على جانب الطريق، لتصوير أشباح ضحايا الوباء.
يتبع= pic.twitter.com/RejADsVRcu
— يوسفين (@yousefeeen) July 9, 2021
السلطات في إندونيسيا تقوم بحفر مئات المقابر لدفن ضحايا فيروس كورونا. pic.twitter.com/SAxlwNwaKE
— الخليج الجديد – ميديا (@NewKhalij) July 8, 2021