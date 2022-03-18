بالفيديو.. انطلاق أكبر حفلة تنكرية في السعودية وآل الشيخ بشخصية “سيمبسون”!

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات أكبر حفلة تنكرية بالسعودية، حيث ظهر رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ بشخصية سيمبسون.

ونشرت هيئة الترفيه السعودية مقاطع فيديو وثقت خلالها انطلاق أكبر حفلة تنكرية في منطقتي “بوليفارد رياض سيتي” و”ونتر وندرلاند” ضمن فعاليات موسم الرياض.

وشهدت المناسبة، الخميس، حضورا جماهيريا كبيرا، وتنوعت الأزياء التنكرية ليكون نصيب الأسد للأبطال الخارقين، وسط أجواء من السعادة والفرحة، حسب روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، أن الدخول مجانا إلى “البوليفارد” ليومين للمتنكرين فقط.

وفي فيديو نشره عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ظهر آل الشيخ مرتديا قناع شخصية “سيمبسون”، أشهر عمل رسوم متحركة في العالم.

وقال:”سعيد إني كنت معكم في يوم التنكر، وأشوفكم بكرة في يوم جديد بالبوليڤارد”.

يذكر أن “عائلة سيمبسون” هو مسلسل أمريكي كرتوني كوميدي من إنتاج شركة فوكس، وهو موجه للكبار فقط. يعد أطول وأنجح مسلسل يعرض على شاشات التلفزيون الأمريكي، حيث بلغ حتى الآن 32 جزء و694 حلقة.