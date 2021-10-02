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بالفيديو: انهيار مبنى من 8 طوابق في الهند

الشروق أونلاين
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بالفيديو: انهيار مبنى من 8 طوابق في الهند

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لانهيار مبنى من 8 طوابق في منطقة شيملا بولاية هيماشال براديش، شمالي الهند.

وأظهر الفيديو لحظة تحوّل المبنى الذي تم إخلاؤه من السكان، إلى أنقاض بعد وقوع انهيار أرضي.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن المبنى المكون من 8 طوابق تم إخلاؤه قبل وقت قصير من انهياره، ولكن ممتلكات العديد من السكان دُفنت تحت الأنقاض.

وأوضح الفيديو لحظة التحرك ببطء مع إنشقاق الأرض تحته، ومن المحتمل أن يكون الانهيار الأرضي قد حدث نتيجة هطول الأمطار الغزيرة في المنطقة، بحسب ما رجحت السلطات الهندية.

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