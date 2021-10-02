بالفيديو: انهيار مبنى من 8 طوابق في الهند
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لانهيار مبنى من 8 طوابق في منطقة شيملا بولاية هيماشال براديش، شمالي الهند.
An eight story building has collapsed due to a landslide in Shimla, India pic.twitter.com/h3FHFusary
— AwakenedLight🌬 (@AngelsInSuit) October 1, 2021
وأظهر الفيديو لحظة تحوّل المبنى الذي تم إخلاؤه من السكان، إلى أنقاض بعد وقوع انهيار أرضي.
وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن المبنى المكون من 8 طوابق تم إخلاؤه قبل وقت قصير من انهياره، ولكن ممتلكات العديد من السكان دُفنت تحت الأنقاض.
Terrifying moment eight-story building is swept away and destroyed by landslide in India https://t.co/frX7ZYPiyR
— Daily Mail Online (@MailOnline) October 2, 2021
وأوضح الفيديو لحظة التحرك ببطء مع إنشقاق الأرض تحته، ومن المحتمل أن يكون الانهيار الأرضي قد حدث نتيجة هطول الأمطار الغزيرة في المنطقة، بحسب ما رجحت السلطات الهندية.