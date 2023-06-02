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العالم

بالفيديو.. بايدن يسقط خلال حفل عسكري وترامب يعلق

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. بايدن يسقط خلال حفل عسكري وترامب يعلق
ح.م
الرئيس الأمريكي وهو ساقط أرضا

تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد إلقاء خطاب أمام خريجي أكاديمية القوات الجوية الأمريكية لعام 2023، ما أدى إلى سقوطه على الأرض.

ووفقا لتسجيل مصور، الخميس، فقد بايدن توازنه على نحو مفاجئ، ليسقط على جهته اليمنى قبل أن يحاول رفع نفسه بنفسه.

وأقدم أحد الحاضرين من أكاديمية القوات الجوية واثنان من عملاء الخدمة السرية على الإمساك بذراعي الرئيس الأمريكي لمساعدته في النهوض.

وأظهرت التسجيلات بايدن وهو يشير إلى شيء على الأرض كان السبب في تعثره.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن بايدن يشعر بأنه “بخير تماما” وقد صعد على متن الطائرة ويظهر عليه “ابتسامة كبيرة”.

ويقول منتقدو بايدن إن تقدمه في العمر لا يسمح بأن يترشح لفترة رئاسية ثانية.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن غالبية الناخبين الأمريكيين قلقون بشأن تقدم سنه. سيكون عمره 82 عاما في بداية فترة ولاية ثانية إذا فاز في الانتخابات.

وهذه السقطة، بالإضافة إلى عثرات سابقة من دراجته وفي طريقه لصعود سلم طائرة الرئاسة، يمكن أن تزيد من هذه المخاوف.

ورد الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري الأوفر حظاً لمواجهة بايدن في انتخابات البيت الأبيض عام 2024، على الحادث من تجمع انتخابي لحملته في ولاية أيوا ، قائلاً “الأمر برمته غريب”.

وقال ترامب (76 عاما) الذي كثيرا ما يسخر من تقدم بايدن في العمر: “آمل ألا يكون مصابا”. وأضاف “هذا ليس مصدر إلهام.”

وقال ترامب، مشيرا على ما يبدو إلى مسيرته الحذرة خارج المسرح الذي تصدرت عناوين الصحف: “عليك أن تكون حريصا حتى لو اضطررت إلى السير على أطراف أصابعك”، مشيرا فيما يبدو إلى سيره بحرص بالغ للخروج بعد إلقاء كلمة عام 2020، مما أثار اهتماما إعلاميا كبيرا.

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