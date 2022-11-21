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رياضة

بالفيديو.. بايدن يعلن جاهزيته للعب في مونديال قطر!

عمر سلامي
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بالفيديو.. بايدن يعلن جاهزيته للعب في مونديال قطر!
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جو بايدن

اتصل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، هاتفيا بالمنتخب الأمريكي المتواجد حاليا في قطر، لتحفيز اللاعبين على إحداث المفاجأة.

وقال بايدن محفزا لاعبي المنتخب الأمريكي: “أنتم غير مرشحين، لكن سأقول لكم شيئا.. لديكم بعض اللاعبين من الأفضل في العالم، وأعلم أنكم ستلعبون بكل قوتكم.. لذلك دعونا نفاجئهم جميعا”.

وأضاف الرئيس الأمريكي، مخاطبا المدرب برهالتر: “أيها المدرب ضعني في التشكيل، أنا جاهز للعب في المونديال”.

وتابع: “حافظوا على ثقتكم في بعضكم، العبوا بأقصى ما تستطيعون، لأجلكم ولأجل عائلاتكم، لأجل زملائكم، والبلد كلها تدعمكم”.

ورد المدرب برهالتر على بايدن بالقول: “هذه رسالة رائعة للغاية، سيدي الرئيس.. الفريق ككل متواجد هنا حاليا، نقدر حقا دعمك، ونحن جاهزون”.

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