بالفيديو.. بايدن يعلن جاهزيته للعب في مونديال قطر!

اتصل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، هاتفيا بالمنتخب الأمريكي المتواجد حاليا في قطر، لتحفيز اللاعبين على إحداث المفاجأة.

وقال بايدن محفزا لاعبي المنتخب الأمريكي: “أنتم غير مرشحين، لكن سأقول لكم شيئا.. لديكم بعض اللاعبين من الأفضل في العالم، وأعلم أنكم ستلعبون بكل قوتكم.. لذلك دعونا نفاجئهم جميعا”.

وأضاف الرئيس الأمريكي، مخاطبا المدرب برهالتر: “أيها المدرب ضعني في التشكيل، أنا جاهز للعب في المونديال”.

وتابع: “حافظوا على ثقتكم في بعضكم، العبوا بأقصى ما تستطيعون، لأجلكم ولأجل عائلاتكم، لأجل زملائكم، والبلد كلها تدعمكم”.

ورد المدرب برهالتر على بايدن بالقول: “هذه رسالة رائعة للغاية، سيدي الرئيس.. الفريق ككل متواجد هنا حاليا، نقدر حقا دعمك، ونحن جاهزون”.