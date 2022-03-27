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جواهر

بالفيديو.. بحرينية تثير ضجة بسبب منع صديقتها المحجبة من دخول مطعم

جواهر الشروق
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بالفيديو.. بحرينية تثير ضجة بسبب منع صديقتها المحجبة من دخول مطعم
أرشيف

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة بحرينية تقول فيه إن صديقتها منعت من دخول مطعم سياحي بسبب ارتدائها الحجاب.

وأوضحت الفتاة من خلال الفيديو الذي شاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنها ذهبت برفقة صديقتها إلى مطعم “الأنترنس” الذي يقع بمنطقة العدلية بالعاصمة المنامة، لتتفاجأ بعدم السماح بدخول رفيقتها إليه لكونها محجبة، بحسب ما ورد في موقع “روسيا اليوم”.

واعتبرت صديقة الفتاة المحجبة التي أخرجت هذه الحادثة للعلن عبر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، أنه من المفترض أن تتجنب المطاعم هذه القرارات لكونها تقع في بلد يدين أغلبيته بالإسلام.

وتوضيحا للأمر، أصدر مطعم ” الانترنس” بيانا بخصوص القضية، قال فيه:”الانترنس مطعم عائلي محترم، افتتح أول فروعه في مملكة البحرين منذ 35 عاما، ويستقبل جميع الزوار من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة دون تمييز”.

وتابع البيان: “في هذا الصدد، فقد تم إيقاف المدير المناوب عن العمل، للتحقق من القضية المنتشرة غبر منصات التواصل الاجتماعي”.

وأكمل: “كبادرة حسن نية من إدارة المطعم، فإننا ندعو الجميع لزيارة مطعم “لانترنس” العدلية تاريخ 29 مارس، لتذوق طعم الكوزين الهندي مجانا”.

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