بالفيديو.. بداية قوية لمنتخب الأسود الثلاثة

بصم المنتخب الإنجليزي على بداية قوية، بعد فوزه العريض في الجولة الأولى من كأس العالم 2026.

وفاز منتخب الأسود الثلاثة، على منتخب كرواتيا، بأربعة أهداف مقابل هدفين، مع أداء المستوى.

وأبان لاعبو المنتخب الإنجليزي عن عزيمة كبيرة على تحقيق الأفضل في هذا المونديال، كما أظهر المنتخب تنظيما كبيرا في اللعب.

وتمكن المنتخب الإنجليزي من افتتاح باب التهديف في د12 من ركلة جزاء، قبل أن يعادل مارتن باتورينا النتيجة في د36.

وسجل هاري كين الثاني، في د42، ونجح بيتر موسى من معادلة النتيجة لكرواتيا في د45 +5.

ومنح بيلينغهام التفوق مجددا لإنجلترا في د47 ، مسجلا الثالث، ليقتل راشفورد المباراة بهدف رابع في د85 .