بالفيديو.. برازيلي يدخل موسوعة غينيس ويغشى عليه

خطف البرازيلي ريكاردينيو داس الأضواء بتحقيقه رقما جديدا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك على هامش استضافة قطر لكأس آسيا بكرة القدم.

ونجح ريكاردينيو داس من تحقيق رقم قياسي جديد في لعب كرة القدم الحرة لمدة 49 ساعة و3 دقائق، محطما بذلك رقمه السابق، المقدر بـ 48 ساعة.

واحتشدت الجماهير بحي كتارا على مقربة من البرازيلي لتشاهد هذا الإنجاز.

وتم نقل ريكاردينيو داس إلى المستشفى بعد أن أغشي عليه بعد دقائق من تحطيم الرقم القياسي.