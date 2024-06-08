بالفيديو.. براهيمي يتحدث عن إصابته وحظوظ “الخضر” في مواجهة أوغندا

تحدث قائد المنتخب الوطني ياسين براهيمي عن الإصابة التي يعاني منها، كما أبدى تفاؤلا بقدرة “الخضر” على العودة بقوة، بداية من مباراة أوغندا.

وقال ياسين براهيمي في حوار لقناة “الفاف”: ” أنا حزين من عدم قدرتي على المشاركة في المباراة القادمة، إصابتي قديمة وأحسست بآلام أثناء لقاء غينيا، وبعد إجراء الفحوصات تبين عدم استطاعتي على المشاركة في مباراة أوغندا”.

وتطرق براهيمي إلى الخسارة المرة أمام منتخب غينيا، وقال: “لم نتمكن من إيجاد الحلول أمام غينيا من أجل الفوز وأنا أولهم، لدينا فريق جيد ويجب علينا مواصلة العمل، نحن محبطون جداً ولسنا سعداء بخسارتنا أمام غينيا”.

وأضاف: “يجب أن تبقى رؤوسنا مرفوعة، هناك مباراة يوم الاثنين أمام أوغندا لن تكون سهلة، والفريق مصمم على التعويض، لقد تحدثنا مع المدرب وبيننا كلاعبين بعد الهزيمة والجميع عازم على تحقيق الفوز “.

وتابع: “أشكر الجماهير الجزائرية على دعمهم لنا في ملعب نيلسون مانديلا ويجب علينا أن نبقى متماسكين، وأثق في قدرة اللاعبين على العودة بالفوز من كامبالا”.