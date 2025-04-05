بالفيديو.. براهيمي يسجل هدفا جميلا في مرمى “العربي”
تألق الدولي الجزائري ياسين براهيمي في مباراة ناديه الغرافة أمام نادي العربي.
وسجل براهيمي هدفا جميلا في مرمى العربي، ساهم به في الفوز المحقق بثلاثة أهداف لهدف واحد، في إطار الجولة 20 من الدوري القطري.
📽️ شاهد | هدف #الغرافة الأول عن طريق اللاعب ياسين براهيمي#العربي_الغرافة | #دوري_نجوم_أريدُ pic.twitter.com/REfdXwiMnG
— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) April 4, 2025
ووصل ياسين براهيمي للمساهمة التهديفية 16 هذا الموسم، خلال 24 مباراة خاضها مع ناديه الغرافة.
وحسب منصة “سوفاسكور” لإحصائيات كرة القدم، فإن جناح نادي الغرافة يعد أفضل مراوغ من بين جميع لاعبي دوري نجوم قطر هذا الموسم.
ويعتبر براهيمي الأكثر نجاحا في المراوغة في الدوري بـ71 مراوغة.
كما يعد جناح الغرافة الأكثر نجاحا في المراوغة في دوري أبطال آسيا بـ 37 مراوغة.
🎖 سيداتي وسادتي أنتم في حضرة ياسين براهيمي🇩🇿 جناح الغرافة أفضل مراوغ من بين جميع لاعبي دوري نجوم قطر هذا الموسم
🏅 الأكثر نجاحا في المراوغة في الدوري (71)
🏅 قام بـ 6 مراوغات ناجحة على الأقل في الدوري هذا الموسم في 6 مباريات
🏅 الأكثر نجاحا في المراوغة في دوري أبطال آسيا (37) pic.twitter.com/GFolEJDEO6
— SofascoreAR (@SofascoreARB) April 4, 2025