بالفيديو.. براهيمي يسجل هدفا جميلا في مرمى “العربي”

تألق الدولي الجزائري ياسين براهيمي في مباراة ناديه الغرافة أمام نادي العربي.

وسجل براهيمي هدفا جميلا في مرمى العربي، ساهم به في الفوز المحقق بثلاثة أهداف لهدف واحد، في إطار الجولة 20 من الدوري القطري.

ووصل ياسين براهيمي للمساهمة التهديفية 16 هذا الموسم، خلال 24 مباراة خاضها مع ناديه الغرافة.

وحسب منصة “سوفاسكور” لإحصائيات كرة القدم، فإن جناح نادي الغرافة يعد أفضل مراوغ من بين جميع لاعبي دوري نجوم قطر هذا الموسم.

ويعتبر براهيمي الأكثر نجاحا في المراوغة في الدوري بـ71 مراوغة.

كما يعد جناح الغرافة الأكثر نجاحا في المراوغة في دوري أبطال آسيا بـ 37 مراوغة.