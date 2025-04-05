-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالفيديو.. براهيمي يسجل هدفا جميلا في مرمى “العربي”

عمر سلامي
  • 527
  • 0
بالفيديو.. براهيمي يسجل هدفا جميلا في مرمى “العربي”
أرشيف
ياسين براهيمي

تألق الدولي الجزائري ياسين براهيمي في مباراة ناديه الغرافة أمام نادي العربي.

وسجل براهيمي هدفا جميلا في مرمى العربي، ساهم به في الفوز المحقق بثلاثة أهداف لهدف واحد، في إطار الجولة 20 من الدوري القطري.

ووصل ياسين براهيمي للمساهمة التهديفية 16 هذا الموسم، خلال 24 مباراة خاضها مع ناديه الغرافة.

وحسب منصة “سوفاسكور” لإحصائيات كرة القدم، فإن جناح نادي الغرافة يعد أفضل مراوغ من بين جميع لاعبي دوري نجوم قطر هذا الموسم.

ويعتبر براهيمي الأكثر نجاحا في المراوغة في الدوري بـ71 مراوغة.

كما يعد جناح الغرافة الأكثر نجاحا في المراوغة في دوري أبطال آسيا بـ 37 مراوغة.

مقالات ذات صلة
هذه هي نتيجة فريق بن زية في كأس أذربيجان

هذه هي نتيجة فريق بن زية في كأس أذربيجان

لا غالب ولا مغلوب في الجوارية الجزائرية- الإفريقية

لا غالب ولا مغلوب في الجوارية الجزائرية- الإفريقية

الحارس رمضان يغيب عن سفرية مولودية الجزائر إلى جنوب إفريقيا

الحارس رمضان يغيب عن سفرية مولودية الجزائر إلى جنوب إفريقيا

بالفيديو.. إنقاذ مشجع تونسي من الموت خلال أحداث شغب مباراة صن داونز

بالفيديو.. إنقاذ مشجع تونسي من الموت خلال أحداث شغب مباراة صن داونز

إدارة السد القطري تتضامن مع عطال وتُدعّمه

إدارة السد القطري تتضامن مع عطال وتُدعّمه

الرابطة المحترفة تكشف عن برنامج مباريات الجولة الـ22

الرابطة المحترفة تكشف عن برنامج مباريات الجولة الـ22

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد