بالفيديو.. براهيمي يصنع الحدث في عزازقة بولاية تيزي وزو

صنع الدولي الجزائري ياسين براهيمي الحدث، خلال زيارته لمسقط رأس والدته بقرية أيت بوعدة، بعزازقة، ولاية تيزي وز.

وتنقل براهيمي الجمعة إلى مسقط رأس والدته، أين أعطى إشارة انطلاق أشغال تشييد ملعب جواري، وسط أجواء رائعة.

وعبّر براهيمي عن سعادته بالتواجد في قرية أيت بوعدة، وأكد أن هذا المشروع سيكون بداية لمشاريع أخرى.