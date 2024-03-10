بالفيديو.. برنامج “غراس القيم” يضرب لجمهوره موعدا مع التميز في موسمه الرابع خلال رمضان

ضرب برنامج “غراس القيم” لجمهوره عبر قناة الشروق العامة موعدا مع التميز في موسمه الرابع خلال شهر رمضان الكريم 2024.

وبحسب ما كشفت قناة الشروق العامة المنتجة للبرنامج الشهير الذي نال إعجاب شريحة واسعة رأت فيه الثراء والتنوع، فإنه سيعود في موسمه الرابع بشكل مختلف عن المواسم السابقة لكن ليس أقل جمالا وتميزا.

وغراس القيم برنامج ديني وسياحي، يهتم بترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع الجزائري، من خلال معالجة مختلف المواضيع والظواهر والبحث عن البدائل، بأسلوب شيق ومع كوكبة من خيرة المشايخ، يعملون على تبسيط تعاليم الدين لاستقطاب الشباب وتغيير المفاهيم الخاطئة.

يذكر أن هذا العمل من إعداد ياسين كردوح وإخراج أسامة مثناني، وقد اعتاد جمهوره على عدة وجوه، تميزت بطريقتها المتفردة في غرس القيم، أبرزهم الدكتور عبد القادر ابراهمي، الشيخ بشير الإبراهيمي، الاستشاري الأسري والتربوي د سمير دهريب، الدكتور يوسف عبد اللاوي، الدكتور محمد بلغيث، الدكتور ماهر الشلال، الأستاذ محمد العبادي.