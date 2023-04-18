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جواهر

بالفيديو.. بريطانية مصابة بسرطان الكلى وأختها التوأم تشعر بأعراضه!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. بريطانية مصابة بسرطان الكلى وأختها التوأم تشعر بأعراضه!

تداولت صحف بريطانية خبر فتاة مصابة بسرطان في الكلى وأختها التوأم تشعر بأعراضه، في حالة غريبة حيرت الأطباء.

وبحسب ما أوردت تقارير إخبارية فإن البريطانية صوفي والكر معتلة منذ 2017 بورم في كليتها، معروف طبيا باسم Wilms Tumour السرطاني، وشقيقتها ميغان البالغة 16 عاما، الخالية من المرض تماما، بحسب ما أكدت فحوصات متكررة بالرنين المغناطيسي خضعت لها، إلا أنها تشعر مثلها بالأعراض.

وأضافت أن ما حل بالأختين المولودتين في مدينة إدنبرة، عاصمة اسكتلندا، أثار استغراب واهتمام عدد كبير من المختصين بالأورام في بريطانيا، إلى درجة أطلقوا معها اسم “سرطان التوأم” على ورم صوفي والكر، لأن شعور أختها التوأم بأعراضه من دون أن تكون مصابة به، لم يكن معروفا لأي منهم قبل الآن.

ويتم تشخيص المرض عبر إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية للبطن، يليه تصوير بالرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية للبطن والصدر معا، وهو ما قد يساعد الأطباء على تحديد مكان الورم وما إذا كان السرطان قد انتشر أو بقي محدودا.

أما علاج “ورم ويلمز” فيحصل عليه الأطفال بالجراحة أو العلاج الكيميائي أو الإشعاعي، وكله يعتمد على المرحلة التي وصل إليها السرطان، أي إلى كلية واحدة أو الكليتين معا.

والمعتلة بالمرض هي من “عائلة كبيرة، مكونة من والديها و8 أبناء، أصغرهم عمره 8 أشهر، وأكبرهم 19 عاما” بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية عن الأم ربيكا والكر.

وأضافت السيدة أن ابنتها الخالية من المرض تبقى دائما مع أختها في المستشفى حتى الثالثة فجرا في بعض الأحيان.

وكشفت إن حملة تبرعات للمريضة جمعت حتى الآن 22000 ألف إسترليني، تعادل 27 ألف دولار، فيما الغاية هي الوصول إلى 430 ألفا من الدولارات.

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