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رياضة

بالفيديو.. بطل أوروبا يحط الرحال بألمانيا تحسبا لخوض يورو 2024

عمر سلامي
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بالفيديو.. بطل أوروبا يحط الرحال بألمانيا تحسبا لخوض يورو 2024
ح.م
بعثة منتخب إيطاليا

حط منتخب إيطاليا الرحال بمعسكره في إيزرلون بالقرب من دورتموند، تحضيرا للمشاركة في البطولة القارية التي تنطلق هذا الجمعة.

ورحب ممثلو الجالية الإيطالية في المدينة، وقرابة 100 من المشجعين، بالمدرب لوتشيانو سباليتي وأبطال أوروبا.

وغادرت بعثة المنتخب الإيطالي مركز تدريب كوفرتشانو، بعد ظهر الاثنين، إلى مطار فلورنسا، حيث استقلت طائرة إلى دوسلدورف، ثم انتقل المنتخب بالحافلة إلى الفندق الذي سيقيم فيه، خلال خوضه دور المجموعات.

وتلعب إيطاليا مباراتها الأولى ضمن المجموعة الثانية، السبت المقبل ضد ألبانيا، قبل أن تواجه إسبانيا، ثم كرواتيا، في 20 و24 من الشهر الجاري.

واختتم لمنتخب الإيطالي استعداداته للنهائيات، بفوزه على البوسنة والهرسك بهدف دون رد، بعدما تعادل مع تركيا سلبيا.

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