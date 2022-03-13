بالفيديو..بطل رياضي مصري يفاجئ الإنجليز: تذكّروا فلسطين!

فاجأ بطل العالم في رياضة السكواتش المصري علي فرج، منظّمي بطولة “أوبتاسيا” للُّعبة في بريطانيا. بتصريح غير متوقّع عقب تتويجه باللقب، دعا فيه إلى التضامن مع فلسطين بنفس الشكل الذي يتمّ التعامل به مع ضحايا الأزمة الأوكرانية.

وتمّ تداول مقطع الفيديو الخاصّ بتصريح فرج بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. كما حظي بتفاعل عدّة وجوه إعلامية.

وقال فرج في تصريحه: “ما سأقوله سيسبّب لي المشاكل”، وتابع:”فجأة أصبح ممكنا خلط الرياضة بالسياسة”.

وأضاف : “هذا هو الواقع الموجود والمعروف للجميع. الحديث عن هذه القضية لا يعجب الإعلام الغربي. ولكن الجميع يتعاطف مع الشعب الأوكراني بسبب الحرب الروسية”، قبل أن يدعو :”يجب أن نذكر فلسطين أيضا”.

وختم فرج حديثه بالقول:”الفلسطينيون يعانون منذ 74 عاما ولا أحد يتكلم عنهم. لنتحدّث عن فلسطين أيضا، فهي تمرّ بما تمر به أوكرانيا منذ 74 عاما”.