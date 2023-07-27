بالفيديو.. بقرار يسجل أول أهدافه مع نيويورك سيتي ويحتفل على طريقة رونالدو

بصم المهاجم الجزائري منصف بقرار على أول أهدافه مع ناديه الجديد نيويورك سيتي، بمناسبة لقاء تورونتو، لحساب كأس الدوريات.

وسجل بقرار الهدف الثاني في د45 ، خلال المباراة التي فاز فيها ناديه نيويورك سيتي على نادي تورونتو الكندي بخماسية نظيفة، لحساب كأس الدوريات.

وشارك المهاجم الجزائري أساسيا، في ثاني ظهور له مع ناديه الجديد، بعدما دخل بديلا في اللقاء السابق.