-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
بعد إطلاق حماس لآلاف الصواريخ.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتأهب للحرب
العالم

بالفيديو.. بقّ الفراش يتسبب في إغلاق سبع مدارس فرنسية!

الشروق أونلاين
  • 185
  • 0
بالفيديو.. بقّ الفراش يتسبب في إغلاق سبع مدارس فرنسية!

تسبّب الانتشار الواسع لبق الفراش بفرنسا في إغلاق سبع مدراس من أصل 17 مدرسة تم رصد الحشرة داخلها، حسبما أعلن وزير التعليم غابريال أتال.

وقال الوزير الفرنسي، الجمعة لقناة “فرانس 5”: “رُصِد بقّ الفراش على مستويات مختلفة في17 مؤسسة، حاليا، وأنا أتحدث إليكم، سبع مؤسسات مغلقة لهذا السبب”.

وعقدت الحكومة الفرنسية سلسلة اجتماعات، هذا الأسبوع، للبحث في تزايد حالات الإبلاغ عن انتشار بقّ الفراش في وقت تستضيف فرنسا كأس العالم للرغبي وتستعد لأولمبياد باريس 2024.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أفادت في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس، في وقت سابق الجمعة، بإغلاق خمس مدارس تضم 1500 طالب.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت السلطات إغلاق مدرستين، واحدة في مرسيليا والأخرى في فيلفرانش سور ساون خارج ليون في جنوب شرقي فرنسا، لتطهيرهما.

وقال توماس بورتس النائب عن حزب “فرنسا الأبية” المعارض إن “بق الفراش” شوهد في ثانوية بضاحية “سين سان دوني” منذ 28 سبتمبر الماضي، غير أن بورتس اتهم -في تدوينة عبر موقع إكس- إدارة المدرسة بعدم تزويد الأولياء بالمعلومات ومواصلة أنشطة التعليم مما “عرّض صحة 900 طالب للخطر”، واصفا تصرف إدارة المدرسة بـ”غير المسؤول”.

وتابع أتال: “صحيح أن الحالات تتزايد ونحن بحاجة إلى استجابة فورية، حتى نتمكن من تطهير المؤسسات في غضون 24 ساعة”.

وأوضح أنه تم إعداد لائحة بالشركات “المعتمدة والمعترف بها” بالتعاون مع وزارة الصحة ووكالات الصحة الإقليمية “حتى يتمكن رؤساء المدارس من التواصل معها وجعلها تتدخل بسرعة كبيرة”.

من المقرر إعادة فتح مكتبة بلدية في مدينة أميان (شمال) السبت، بعد إغلاقها أياما عدة إثر اكتشاف بقّ الفراش في أماكن القراءة العامة، حسب ما قالت رئيسة بلدية المدينة بريجيت فور، لفرانس برس.

وأضافت أن الكلاب البوليسية لم تعثر على أي أثر للحشرة بعد تطهير المكتبة.

يُعتقد أن عُشر الأسر الفرنسية عانت من مشكلة بقّ الفراش، خلال السنوات القليلة الماضية، وعادة ما تكلف عملية التطهير مئات عدة من اليورو وكثيرا ما تكون متكررة.

وأفاد مواطنون بأنهم رصدوا الحشرة الماصة للدماء في مترو باريس والقطارات عالية السرعة وفي مطار شارل ديغول في باريس.

لكن السلطات لم تؤكد ذلك. وأفاد تلفزيون “آر إم سي” بأن التحقيق الذي أجرته شركة النقل في باريس لم يعثر على بقّ الفراش في مرافقها.

مقالات ذات صلة
فرنسا تشرع في إجلاء قواتها من النيجر “هذا الأسبوع”

فرنسا تشرع في إجلاء قواتها من النيجر “هذا الأسبوع”

المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان: الاعتداءات المتكررة على المصحف “أعمال دنيئة”

المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان: الاعتداءات المتكررة على المصحف “أعمال دنيئة”

في سابقة تاريخية.. مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه

في سابقة تاريخية.. مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه

سوريا: ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على الكلية الحربية

سوريا: ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على الكلية الحربية

هذا ما عثرت عليه لجنة التحقيق في جثث ضحايا تحطم طائرة بريغوجين

هذا ما عثرت عليه لجنة التحقيق في جثث ضحايا تحطم طائرة بريغوجين

حبس ومداهمات تطال فرنسيين مُجنّدين من المغرب

حبس ومداهمات تطال فرنسيين مُجنّدين من المغرب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد