بالفيديو.. بقّ الفراش يتسبب في إغلاق سبع مدارس فرنسية!

تسبّب الانتشار الواسع لبق الفراش بفرنسا في إغلاق سبع مدراس من أصل 17 مدرسة تم رصد الحشرة داخلها، حسبما أعلن وزير التعليم غابريال أتال.

وقال الوزير الفرنسي، الجمعة لقناة “فرانس 5”: “رُصِد بقّ الفراش على مستويات مختلفة في17 مؤسسة، حاليا، وأنا أتحدث إليكم، سبع مؤسسات مغلقة لهذا السبب”.

وعقدت الحكومة الفرنسية سلسلة اجتماعات، هذا الأسبوع، للبحث في تزايد حالات الإبلاغ عن انتشار بقّ الفراش في وقت تستضيف فرنسا كأس العالم للرغبي وتستعد لأولمبياد باريس 2024.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أفادت في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس، في وقت سابق الجمعة، بإغلاق خمس مدارس تضم 1500 طالب.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت السلطات إغلاق مدرستين، واحدة في مرسيليا والأخرى في فيلفرانش سور ساون خارج ليون في جنوب شرقي فرنسا، لتطهيرهما.

وقال توماس بورتس النائب عن حزب “فرنسا الأبية” المعارض إن “بق الفراش” شوهد في ثانوية بضاحية “سين سان دوني” منذ 28 سبتمبر الماضي، غير أن بورتس اتهم -في تدوينة عبر موقع إكس- إدارة المدرسة بعدم تزويد الأولياء بالمعلومات ومواصلة أنشطة التعليم مما “عرّض صحة 900 طالب للخطر”، واصفا تصرف إدارة المدرسة بـ”غير المسؤول”.

Au lycée Flora Tristan de Noisy-le-Grand, des punaises de lit ont été aperçues dans l’établissement dès le 28 septembre. La direction a fait le choix de ne pas communiquer, de laisser l’établissement ouvert et d’accueillir quand même les 900 élèves. C’est irresponsable ! pic.twitter.com/x3Nc4nyQYH — Thomas Portes (@Portes_Thomas) October 4, 2023

وتابع أتال: “صحيح أن الحالات تتزايد ونحن بحاجة إلى استجابة فورية، حتى نتمكن من تطهير المؤسسات في غضون 24 ساعة”.

وأوضح أنه تم إعداد لائحة بالشركات “المعتمدة والمعترف بها” بالتعاون مع وزارة الصحة ووكالات الصحة الإقليمية “حتى يتمكن رؤساء المدارس من التواصل معها وجعلها تتدخل بسرعة كبيرة”.

من المقرر إعادة فتح مكتبة بلدية في مدينة أميان (شمال) السبت، بعد إغلاقها أياما عدة إثر اكتشاف بقّ الفراش في أماكن القراءة العامة، حسب ما قالت رئيسة بلدية المدينة بريجيت فور، لفرانس برس.

وأضافت أن الكلاب البوليسية لم تعثر على أي أثر للحشرة بعد تطهير المكتبة.

يُعتقد أن عُشر الأسر الفرنسية عانت من مشكلة بقّ الفراش، خلال السنوات القليلة الماضية، وعادة ما تكلف عملية التطهير مئات عدة من اليورو وكثيرا ما تكون متكررة.

وأفاد مواطنون بأنهم رصدوا الحشرة الماصة للدماء في مترو باريس والقطارات عالية السرعة وفي مطار شارل ديغول في باريس.

لكن السلطات لم تؤكد ذلك. وأفاد تلفزيون “آر إم سي” بأن التحقيق الذي أجرته شركة النقل في باريس لم يعثر على بقّ الفراش في مرافقها.