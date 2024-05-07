بالفيديو.. بكاء ياسمين عبد العزيز خلال حديثها عن طليقها أحمد العوضي!

أعرب ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن حيرتهم من بكاء الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال حديثها عن طليقها أحمد العوضي، متسائلين عن سبب تعنتهما وعدم عودتهما لبعضهما بوجود هذا الحب الكبير بينهما.

ولأول مرة بعد الطلاق الذي حدث منذ عدة أشهر بشكل مفاجئ، تحدثت الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، عن تفاصيل انفصالها مع العوضي، مشيرة إلى عدد من الخلافات ومستبعدة الخيانة.

وبكت خلال حديثها عنه، قائلة: “أكيد كان فيه مشاكل قبل الطلاق.. وأنا مش بحب أحمد أنا بعشقه.. أنا لما حبيت أحمد اكتشفت إني مكنتش بحب قبل كده.. وإن أحمد هو أول حب في حياتي”.

وأضافت: “أحمد هو الحب الحقيقي.. أنا عن نفسي عملت استخارة وعمرة واللي ربنا رايده هيكون.. وعارفة إنه بيحبني وهو عارف إني بحبه”.

من جانب آخر علقت على توقع ليلى عبد اللطيف بطلاقها من الفنان أحمد العوضي بالقول: “طبيعي أي اتنين بيطلقوا بيكون فيه قبلها مشاكل وناس حوالينا عارفين وأكيد بلغوا.. ومافيش حد بيعلم الغيب إلا ربنا”.

وختمت: “فيه ناس مؤذية بقالهم سنين بيأذوني وربنا يجبلي حقي.. وأكيد لو خيانة أنا مش هسكت.. والجمهور الحقيقي اللي بيحبنا بيحبنا مع بعض.. فيه ناس قلبها أسود وحقودة مبيحبوش يشوفوا اتنين بيحبوا بعض.. ميعرفوش يعني إيه حب”.