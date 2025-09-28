-- -- -- / -- -- --
بالفيديو.. بلايلي يسجل ويقود الترجي للتأهل في رابطة أبطال إفريقيا

يوسف بلايلي

قدم الدولي الجزائري يوسف بلايلي مباراة كبيرة مع ناديه الترجي التونسي، أمام نادي القوات المسلحة النيجري.

وتمكن ابن الباهية من توقيع الهدف الأول لناديه في د20 بتسديدة قوية من حدود منطقة العمليات، بعد تمريرة من مواطنه كسيلة بوعالية.

كما قدم بلايلي تمريرة جميلة من وسط الميدان أثمرت عن الهدف الثالث لفريقه في د65 .

وانتهى اللقاء بفوز رفقاء بلايلي بهدفين لهدف واحد، ليتأهل بذلك الترجي إلى الدور المقبل من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.
للإشارة فإن لقاء الذهاب كان قد حسمه الترجي لصالح بثلاثة أهداف دون رد.

