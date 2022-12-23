بالفيديو.. بلجود يكشف عن نسب تقدم الأشغال بشبكة ميترو الجزائر العاصمة

كشف وزير النقل كمال بلجود، عن نسب تقدم أشغال توسعة شبكة ميترو الجزائر العاصمة.

وفي رد له على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول توسيع شبكة ميترو العاصمة وآجال تسليمها، أكد بلجود أن نسبة تقدم الإنجاز بين محطة الحراش ومطار الجزائر بلغت 83 بالمئة.

وأشار بلجود إلى أن الطول الكلي لشبكة الميترو المبرمجة في العاصمة يبلغ 60.96 كلم بـ 58 محطة مبرمجة وهذه الشبكة موزعة منها ماهو قيد الخدمة بطول 19.5 كلم بـ19 محطة،منها ما هو قيد الإنجاز من محطة الحراش إلى مطار الجزائر بطول 9.5 كلم وتشمل 9 محطات، حيث قدرت نسبة تقدم الأشغال بـها 83 بالمئة.

وأوضح الوزير أن هذا الشطر ينقسم على امتداد شطرين، الأول يشمل شطر واد السمار- المطار على مسافة 5.6 كلم و5 محطات تنتهي أشغال الهندسة المدنية به مع نهاية ماي 2023.

أما الشطر الثاني واد السمار الحراش على مسافة 3.8 كلم وبـ 4محطات ستنتهي به أشغال الهندسة نهاية شهر نوفمبر 2024.