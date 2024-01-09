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بالفيديو.. بلماضي يؤكد جاهزية “الخضر” لإسعاد الشعب الجزائري في “الكان”

عمر سلامي
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بالفيديو.. بلماضي يؤكد جاهزية “الخضر” لإسعاد الشعب الجزائري في “الكان”
لاعبو المنتخب الوطني خلال التدريبات
جمال بلماضي

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، جاهزية “الخضر” لخوض غمار كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 ، 

وقال بلماضي في تصريحات للتلفزيون الجزائري: ” الأجواء رائعة داخل المجموعة، ووجدنا ما كنا نبحث عنه في تربص الطوغو، خاصة من جانب التأقلم مع الظروف المناخية”.

وأضاف: ” ندرك بأنه تنتظرنا منافسة قوية، بمستوى عال، لدينا طموح كبير واللاعبون يريد تحقيق الإنجاز”.

وتابع: “اللاعبون جاهزون، ومصممون على إسعاد الشعب الجزائري، وسنبذل كل مجهوداتنا حتى نفرح الجزائر”.

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