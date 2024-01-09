بالفيديو.. بلماضي يؤكد جاهزية “الخضر” لإسعاد الشعب الجزائري في “الكان”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، جاهزية “الخضر” لخوض غمار كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 ،

وقال بلماضي في تصريحات للتلفزيون الجزائري: ” الأجواء رائعة داخل المجموعة، ووجدنا ما كنا نبحث عنه في تربص الطوغو، خاصة من جانب التأقلم مع الظروف المناخية”.

وأضاف: ” ندرك بأنه تنتظرنا منافسة قوية، بمستوى عال، لدينا طموح كبير واللاعبون يريد تحقيق الإنجاز”.

وتابع: “اللاعبون جاهزون، ومصممون على إسعاد الشعب الجزائري، وسنبذل كل مجهوداتنا حتى نفرح الجزائر”.