بالفيديو.. بلماضي يعلن رسميا استمراره مع الخضر

أعلن الناخب الوطني جمال بلماضي، الأحد، بقاءه على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني.

وأكد بلماضي في مقابلة مصورة له مع قناة “الفاف تي في” أنه سيواصل مهمته على رأس الخضر، بعد الإقصاء المرير لكأس العالم في مارس الماضي في نهاية المباريات الفاصلة ضد الكاميرون.

وهكذا، فإن خروج المدرب الوطني الذي طال انتظاره يضع حداً لكل التكهنات التي أحاطت بمستقبله بالاختيار. تضيف القناة.

جمال بلماضي .. سيكون كذبا كبيرا إن قلت أننا تجاوزنا الخيبة

من جهة أخرى أكد بلماضي أن ظلال خيبة الإخفاق لم تتلاشى بعد.

وقال إن إخفاق المنتخب في انتزاع تأشيرة التأهل إلى المونديال شكل صدمة قوية جدا قائلا :”سيكون كذبا كبيرا إن قلت أننا تجاوزنا خيبة كأس أمم إفريقيا وتصفيات منافسة كأس العالم وانتقلنا إلى أمر آخر مع المنتخب الجزائري مازلنا نعيش مرارة الخيبة إلى حد الآن”.

وأضاف:” تاريخ 29 مارس لن يمحى من ذاكرة اللاعبين، الأطقم الوطنية والجماهير الجزائرية، بالنظر للخيبة التي عشناها”.

وصرح بالماضي عن تقديمه اقتراحات للرحيل عن المنتخب قدمها لمسؤولي الفاف، لكنها قوبلت بالرفض، موضحا:” قدمت لمسؤولي الفاف اقتراحا للرحيل عن المنتخب لكنهم رفضوا ذلك”، مضيفا:” مسؤولون رفضوا رحيلي، ولا أعتبر ما قمت به إستقالة”.

وعبر قائد المنتخب الوطني عن شعوره بالمسؤولية التامة تجاه المنتخب مصرحا:” قيادة المنتخب الوطني مسؤولية كبيرة بالنسبة لي”، داعيا لضرورة التسلح بالطموح والإرادة لتحقيق الأهداف المسطرة .

وتحدث بلماضي عن طريقة تحكيم غاساما قائلا:” غاساما كان رجل مباراة الجزئر والكاميرون، بقرارته الخاطئة”.

وأشار الناخب الوطني لتحكيم الكارثي في إفريقيا مؤكدا أن: “التحكيم كارثي في إفريقيا، ونددت بهذا الأمر في عديد المناسبات السابقة” مضيفا: “التحكيم في إفريقيا عندما يتعلق الأمر بالمباريات الحاسمة يصبح سوقا.