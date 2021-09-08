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رياضة

بالفيديو.. بلماضي ينصرف غاضبا بسبب الفوضى

سليم.ع
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بالفيديو.. بلماضي ينصرف غاضبا بسبب الفوضى

عاد المنتخب الوطني إلى الجزائر، قادما من المغرب بعد خوضه لمباراة بوركينافاسو التي إنتهت على نتيجة التعادل.

وبعد عودة المنتخب، كان من المفروض أن يدلي الناخب الوطني، بتصريحات لوسائل الإعلام، إلا أن الفوضى السائدة، وغياب التنظيم حال دون ذلك.

ووقف الناخب الوطني جمال بلماضي للحظات وهو يتأهب للإدلاء بتصريحاته، قبل أن يعبر عن استيائه بالقول: ” إذا بقيت الأمور هكذا فلا داعي للتصريح”.

وانصرف جمال بلماضي وهو في حالة غضب، بعد الفوضى الكبيرة التي سادت المكان، في ظل انعدام التنظيم، كما جرت عليه العادة سابقا.

ومعروف على المسؤول الأول عن العارضة الفنية للخضر، حبه للانضباط، واستيائه من الفوضى، ولو كان الأمر يتعلق برنين الهاتف، خلال ندوة صحفية أو أثناء التصريح في المطار.

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