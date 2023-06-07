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بالفيديو.. بلوغر مغربية تصنع الحدث عبر الشبكات بعمل إنساني

نادية شريف
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بالفيديو.. بلوغر مغربية تصنع الحدث عبر الشبكات بعمل إنساني
شبكات التواصل
البلوغر المغربية "إحسان بنعلوش" وهي تحفر بئرا في منطقة نائية

صنعت بلوغر مغربية شهيرة الحدث عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعمل إنساني أثار إعجاب الكثيرين وحاز على إشادة واسعة.

وتداول نشطاء صور البلوغر المغربية “إحسان بنعلوش” إلى جانب آلات الحفر الكبيرة، وقالوا  تعليقا عليها: “هكذا يكون التأثير وهكذا يكون المؤثر”.

وأضافوا: “فتاة شابة في مقتبل العمر وصانعة محتوى متنوع مغربية إسمها “إحسان بنعلوش”، قام أحد الأشحاص بتعليق على أحد منشوراتها عبر صفحتها، حيث قال لها: أنه يسكن في قرية نائية وسكان القرية يكادوا أن يموتوا بالعطش خاصة مع دخول فصل صيف”.

وتابعوا: “قامت بالتواصل معه وذهبت إلى القرية النائية وأحضرت معها آلات الحفر الكبيرة حتى تقوم بحفر بئر وبعد ساعات من الحفر كانت نتيجة إستخراج الماء الصالح للشرب، وفرحة سكان القرية النائية لاتوصف”.

وروت البلوغر البالغة من العمر 24 عاما، قصة حفر البئر عبر حسابها على إنستغرام الذي يتابعها فيه أزيد من 4 مليون شخص من مختلف الجنسيات.

وأكدت أن الغرض من توثيق التجربة هو تعميم فعل الخير الذي يشعر المرء بعده براحة نفسية كبيرة.

يذكر أن إحسان بنعلوش، اختيرت في العام 2020 من قبل مؤسسة TC Candler ضمن قائمة 100 أجمل وجه في العالم، كما انتزعت جائزة أفضل مؤثرة في الوطن العربي عام 2022.

تخصصت بنعلوش في بداياتها على “يوتيوب” إلى معالجة المواضيع بطريقة جادة، حتى في ما يخص الموضة، ثم أصبحت تتطرق إلى قضايا إنسانية.

سافرت إلى دول إفريقية مع جمعية خيرية، قبل أن تُحلق إلى دول آسياوية لمشاركة متتبعيها تعدد الثقافات، ثم الولايات المتحدة الأمريكية حيث شاركت في إحدى الدورات التدريبية.

حققت بنعلوش، نسب مشاهدة ومتابعة عالية، بفضل ما تنشره من فيديوهات بلغ إجمالي المشاهدات لها 20 مليون مشاهدة، وتحصلت عام 2019، على الدرع الذهبي من شركة “يوتوب” الذي يمنح لأبرز المؤثرين في العالم.

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