بالفيديو.. بلومي يسجل هدفا عالميا في الدوري البرتغالي

يواصل الدولي الجزائري بشير بلومي تألقه مع ناديه فارينسي، في الدوري البرتغالي، حيث سجل هدفا عالميا في مباراة إستريلا دا أمادورا.

وسجل بلومي هدفا جميلا على طريقة رياض محرز، في د47 خلال المواجهة التي جمعت فريقه بنادي إستريلا دا أمادورا ضمن الجولة 31 من الدوري البرتغالي.

واختير بلومي أفصل لاعب في المباراة التي حسمها ناديه بثلاثية نظيفة.

ويحتل نادي فارينسي المركز العاشر برصيد 34 نقطة، بعد 31 جولة.