بالفيديو.. بلينكن يتحدث عن الجزائر

تحدث وزير الخارجة الأمريكي أنتوني بلينكن عن الجزائر وفرص الشراكة والاستثمار بينها وبين بلاده خلال زيارته الأخيرة.

وقال بلينكن، في فيديو نشرته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر على صفحتها الرسمية عبر توتير “إنه لأمر رائع أن أعود إلى الجزائر للمرة الثانية، مؤكدا أنه يوجد الكثير من العمل الجيد الذي يقوم به البلدان في العديد من المجالات والمبني على أسس قوية”.

وتابع بلينكن قائلا: “تعزيزا لعلاقات التجارية والاستثمارية بين الجزائر وواشنطن سيتم إقامة معرض في الصيف المقبل ستكون الولايات المتحدة ضيفة شرف فيه وهو اكبر معرض للتجارة في إفريقيا ستحتضنه الجزائر”.

وأضاف أن المعرض سيكون فرصة للالتقاء مع شركائنا وتواجد الشركات الأمريكية في الجزائر لزيادة التجارة والاستثمار في لبلدين وزيادة فرصة التعاون بين البلدين.

وتابع بلينكن قائلا “الحكومة الجزائرية ستحدد المناخ الاستثماري الأكثر ملائمة الذي سيجذب الشركات الأمريكية”. مضيفا أن الجزائر ستكون مكان مناسب للمعرض التجاري المقبل الذي نتطلع إليه جميعا.

من جهتها قالت السفير ة الأمريكية لدى الجزائر إليزابيث مور اوبين “إنها تعمل على إيجاد طرق جديدة في الجزائر وزيادة فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر”.

وتابعت قائلة “واشنطن هي المستثمر الأول في الجزائر بنسبة 28 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي ونريد الاستمرار في مساعدة الشركات”.

أهم ماقاله بلينكن في ندوته الصحفية بالجزائر

ويوم 31 مارس 2022، نشط وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ندوته الصحفية لدى زيارته للجزائر وهذا أهم ما جاء فيها:

الجزائر كانت من بين الدول الأولى التي اعترفت بالولايات المتحدة.

نحن ممتنّون للغاية للجهود الدبلوماسية الهامة والمستمرة التي تبذلها الجزائر لتعزيز السلام والأمن في المنطقة.

خطة الرئيس تبون الاقتصادية تخلق مناخًا استثماريًا أكثر ملاءمة للشركات الأمريكية من خلال قواعد وأنظمة واضحة.

معرض الجزائر الدولي الذي ستكون الولايات المتحدة ضيف الشرف فيه هذا الصيف، سيكون فرصة جيّدة لمواصلة التقريب بين الشركات الأمريكية والجزائرية.

وقّعنا مؤخرًا اتفاقية مدتها ثلاث سنوات بين جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر. للمساعدة في تجديد مناهج تدريس اللغة الإنجليزية في الجامعات الجزائرية.

فيما يتعلق بالصحراء الغربية، نحن نركز بشدة على الدبلوماسية وعلى تقديم حلّ من خلال الدبلوماسية. بما في ذلك من خلال جهود ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة.

لقد خصصنا نصف مليار دولار لمساعدة الفلسطينيين خلال العام الماضي.

نحن منخرطون للغاية مع دبلوماسيتنا لمحاولة تعزيز احتمالات العودة إلى حلّ الدولتين. والتفاوض بشأن ذلك. وفي الوقت نفسه بذل كل ما في وسعنا لمساعدة الشعب الفلسطيني.

بلينكن: لا يوجد تغير في موقف الولايات المتحدة بخصوص ملف الصحراء الغربية

ويوم 30 مارس، قال كاتب الدولة الأمريكي أنتوني بلينكن أنه لا يوجد تغير للموقف الأمريكي بخصوص الصحراء الغربية، وان أمريكا تدعم الحل السياسي للملف في إطار هيئة الأمم المتحدة.

وأكد بلينكن خلال الندوة الصحافية التي عقدها بمقر السفارة الأمريكية بالجزائر، أن الجزائر تلعب دورا مهما في أمن دولة مالي، كما نوه بدورها الهام في ليبيا والحفاظ على الأمن بالمنطقة

وأشار المتحدث إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بالتنسيق مع الجزائر من أجل محاربة الإرهاب، كما يتشاركان نفس الهموم حول مشاكل منطقة الساحل.

الرئيس تبون يستقبل كاتب الدولة الأمريكي أنتوني بلينكن

واستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية، كاتب الدولة الأمريكي،أنتوني بلينكن.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الاستقبال جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، وزيرة البيئة، سامية موالفي، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.