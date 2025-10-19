بالفيديو.. بن دبكة يسجل وينهزم مع “الفتح” بخماسية

تمكن لاعب الفتح السعودي، الجزائري سفيان بن دبكة من تسجيل الهدف الوحيد لفريقه، في مواجهة النصر السعودي التي حسمها رفقاء القائد كريستيانو رونالدو، بخماسية مقابل هدف.

ورغم الهزيمة الثقيلة، إلا أن سفيان بن دبكة قدم مردودا في المستوى، بفضل تحركاته ومجهوداته المبذولة على مستوى الخطوط الثلاثة.

ونجح بن دبكة في معادلة النتيجة لما كان النصر متوفقا بهدف جواو فيليكس.

وهز بن دبكة شباك النصر في د54 من المباراة، فيعد أن استغل فهد الزبيدي هفوة دفاعية، انفرد بمرمى نواف العقيدي الذي تصدى للكرة، لكنها ارتدت إلى سفيان بن دبكة الذي سدد في الشباك.