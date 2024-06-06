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رياضة

بالفيديو.. بن زيمة يزور “الخضر” في مركز سيدي موسى

عمر سلامي
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بالفيديو.. بن زيمة يزور “الخضر” في مركز سيدي موسى
ح.م
بن زيمة خلال زيارته للمنتخب الوطني بمركز سيدي موسى

تنقل النجم كريم بن زيمة، أمسية الأربعاء، إلى المركز التقني الوطني لسيدي موسى، وزار لاعبي “الخضر” خلال التدريبات.

واستقبل بن زيمة عند وصوله إلى المركز من طرف إبراهيم بلياسين، المنسق العام للمنتخبات الوطنية، والدكتور علي يقدح، طبيب المنتخب الوطني، الذي يعمل أيضًا مع نادي اتحاد جدة السعودي الذي يلعب له حاليًا اللاعب السابق لريال مدريد.

والتقى بن زيمة خلال حضوره التدريبات باللاعبين، وتزامن ذلك مع نهاية الحصة التدريبية.

وبدأ بن زيمة بتحية المدرب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، وأعضاء طاقمه، ثم صافح جميع اللاعبين، متمنيًا لهم حظًا موفقًا في مباراتهم ضد غينيا مساء الخميس.

وقبل مغادرته، جال نجم الاتحاد بمرافق المركز التقني الوطني لسيدي موسى.

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