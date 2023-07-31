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رياضة

بالفيديو.. بن زيمة يكرم مشجعا اقتحم أرضية الميدان بعد لقاء الصفاقسي

عمر سلامي
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بالفيديو.. بن زيمة يكرم مشجعا اقتحم أرضية الميدان بعد لقاء الصفاقسي
ح.م
كريم بن زيمة

منح مهاجم الاتحاد السعودي كريم بن زيمة، قميصه لأحد المشجعين، عقب المباراة التي جمعت فريقه بالنادي الصفاقسي التونسي.
واقتحم أحد المشجعين أرضية ميدان ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بعد نهاية المباراة، واحتضن النجم الفرنسي، وطلب منه القميص.
واستجاب بن زيمة لطلب المشجع وخلع قميصه مباشرة وأعطاه إياه.

وسجل كريم بن زيمة هدف المباراة الوحيد، الذي جاء في الدقيقة 63 من عمر اللقاء، بعد تمريرة من المغربي عبد الرزاق حمد الله.

ويتصدر الاتحاد المجموعة الأولى بـ6 نقاط متقدما بنقطتين على الشرطة العراقي قبل مواجهتهما في الجولة الأخيرة.

ويبقي الصفاقسي دون رصيد في المركز الأخير قبل مواجهة غريمه المحلي الترجي الذي كان قد تعادل مع الشرطة العراقي في الجولة الثانية.

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