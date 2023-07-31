بالفيديو.. بن زيمة يكرم مشجعا اقتحم أرضية الميدان بعد لقاء الصفاقسي

منح مهاجم الاتحاد السعودي كريم بن زيمة، قميصه لأحد المشجعين، عقب المباراة التي جمعت فريقه بالنادي الصفاقسي التونسي.

واقتحم أحد المشجعين أرضية ميدان ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بعد نهاية المباراة، واحتضن النجم الفرنسي، وطلب منه القميص.

واستجاب بن زيمة لطلب المشجع وخلع قميصه مباشرة وأعطاه إياه.

🎥 كريم بنزيما يهدي “مشجع ” نزل إلى أرضية الملعب قميصه بعد محاولة المنظمين منعه 🤩#الاتحاد_الصفاقسي #كورة_بريك

pic.twitter.com/6TxUx5XeGx — Koora Break | كورة بريك (@Koora_Break) July 30, 2023

وسجل كريم بن زيمة هدف المباراة الوحيد، الذي جاء في الدقيقة 63 من عمر اللقاء، بعد تمريرة من المغربي عبد الرزاق حمد الله.

ويتصدر الاتحاد المجموعة الأولى بـ6 نقاط متقدما بنقطتين على الشرطة العراقي قبل مواجهتهما في الجولة الأخيرة.

ويبقي الصفاقسي دون رصيد في المركز الأخير قبل مواجهة غريمه المحلي الترجي الذي كان قد تعادل مع الشرطة العراقي في الجولة الثانية.