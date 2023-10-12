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رياضة

بالفيديو.. بن شيخة يكشف أسباب استقالته

عمر سلامي
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بالفيديو.. بن شيخة يكشف أسباب استقالته
أرشيف
عبد الحق بن شيخة

كشف المدرب عبد الحق بن شيخة عن الأسباب التي دفعته للاستقالته من العارضة الفنية لفريق اتحاد العاصمة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي اتحاد العاصمة، على فايسبوك”، مقطع فيديو يوضح فيه المدرب بن شيخة أسباب استقالته المفاجئة، خاصة بعد النتائج الرائعة المحققة منذ قدومه والمتمثلة في التتويج الاتحاد بكأس الكاف والسوبر الإفريقي.

وقال بن شيخة: “قدمت استقالتي عن قناعة رياضية، وقناعة احترافية”.

وأضاف: “لم نكن في المستوى أمام بارادو وشبيبة القبائل، وكانت هناك أخطاء تحكيمية، وشعرت بأن هناك عدة أمور ضدي، ولم يحالفني الحظ.. وتعرضنا لانتقادات عادية بعد الهزيمتين”.

وتابع: ” مستوى اللاعبين تغيّر كثيرا، وشعرت بأن الركائز في وسط الميدان مثل شيتة، بن زازة، انخفض مستواهم.. أغلبية الجمهور معي، وكانت هناك انتقادات عادية وإيجابية، لكن هناك انتقادات “تجرح” مثل نستقدم مدربا كبيرا بحجم الاتحاد، وكأنني مدرب صغير، وهناك أمور أخرى”.

وأكد بن شيخة أنه قرّر الخروج من أوسع الأبواب، للحفاظ على الصورة الجيدة، وعلاقته الرائعة مع الأنصار.

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