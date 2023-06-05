-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بالفيديو.. بن عبد الرحمان يتباحث مع وزير الفلاحة الإيطالي

الشروق أونلاين
  • 187
  • 0
بالفيديو.. بن عبد الرحمان يتباحث مع وزير الفلاحة الإيطالي
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الإثنين، فرانشيسكو لولوبريجيدا، وزير الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات للجمهورية الإيطالية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وشكل اللقاء فرصة لتأكيد عمق علاقات الصداقة والتعاون التاريخية التي تربط البلدين، والإرادة المشتركة لقيادتيهما من أجل تعزيز الشراكة الثنائية في شتى المجالات، لاسيما في المجال الفلاحي والشعب ذات الصلة، تعزيزا لسعيهما المشترك لتحقيق الأمن الغذائي.

وكان قد تباحث وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هني، صبيحة الإثنين، رفقة نظيره الإيطالي حول سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في المجال الفلاحي.

وجاء هذا خلال استقبال هني لوزير الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات الايطالية فرانسيسكو لولوبريجيدا والذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان للوزارة فإن اللقاء يندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين ومناسبة للوقوف على أهم انجازات القطاع.

وفي هذا السياق استعرض هني إستراتجية القطاع والتي تهدف بالخصوص إلى تطوير وعصرنة الزراعة في الجزائر.

وركزت المناقشات على استكشاف واستغلال الفرص المستقبلية للتعاون في مختلف المجالات التي تهم القطاع لا سيما تلك التي تخص الاستثمار في المجال الفلاحي، واستغلال كل الفرص المتاحة والمتعلقة بالبحث العلمي الزراعي، الصناعات الغذائية والتحويلية وكذا مرافقة حاملي المشاريع والمؤسسات الناشئة.

وعبر الوزير عن استعداد الجزائر لتطوير العلاقات بين البلدين لدعم الجهود في مجال الفلاحة وتعزيز سبل التعاون والشراكة من أجل رفع وتنويع الإنتاج الفلاحي.

من جانبه، أعرب الوزير الايطالي عن مدى إعجابه بالسياسة المنتهجة من طرف الجزائر فيما يخص تعزيز الأمن الغذائي، معربا عن رغبته في توسيع التعاون والشراكة بين البلدين.

مقالات ذات صلة
شهادة الصحة العقلية إلزامية لمهنة المحضر القضائي

شهادة الصحة العقلية إلزامية لمهنة المحضر القضائي

سعيدة: العثور على جثث 4 أشخاص جرفتهم السيول

سعيدة: العثور على جثث 4 أشخاص جرفتهم السيول

نحو تعزيز التعاون بين الجزائر والأرجنتين في المجال الصيدلاني

نحو تعزيز التعاون بين الجزائر والأرجنتين في المجال الصيدلاني

إيداع 16 متهما الحبس المؤقت بتمنراست

إيداع 16 متهما الحبس المؤقت بتمنراست

هزة أرضية تضرب ولاية معسكر

هزة أرضية تضرب ولاية معسكر

هذه أسباب الفيضانات الأخيرة التي ضربت الجزائر

هذه أسباب الفيضانات الأخيرة التي ضربت الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد