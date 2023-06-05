بالفيديو.. بن عبد الرحمان يتباحث مع وزير الفلاحة الإيطالي

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الإثنين، فرانشيسكو لولوبريجيدا، وزير الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات للجمهورية الإيطالية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وشكل اللقاء فرصة لتأكيد عمق علاقات الصداقة والتعاون التاريخية التي تربط البلدين، والإرادة المشتركة لقيادتيهما من أجل تعزيز الشراكة الثنائية في شتى المجالات، لاسيما في المجال الفلاحي والشعب ذات الصلة، تعزيزا لسعيهما المشترك لتحقيق الأمن الغذائي.

وكان قد تباحث وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هني، صبيحة الإثنين، رفقة نظيره الإيطالي حول سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في المجال الفلاحي.

وجاء هذا خلال استقبال هني لوزير الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات الايطالية فرانسيسكو لولوبريجيدا والذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان للوزارة فإن اللقاء يندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين ومناسبة للوقوف على أهم انجازات القطاع.

وفي هذا السياق استعرض هني إستراتجية القطاع والتي تهدف بالخصوص إلى تطوير وعصرنة الزراعة في الجزائر.

وركزت المناقشات على استكشاف واستغلال الفرص المستقبلية للتعاون في مختلف المجالات التي تهم القطاع لا سيما تلك التي تخص الاستثمار في المجال الفلاحي، واستغلال كل الفرص المتاحة والمتعلقة بالبحث العلمي الزراعي، الصناعات الغذائية والتحويلية وكذا مرافقة حاملي المشاريع والمؤسسات الناشئة.

وعبر الوزير عن استعداد الجزائر لتطوير العلاقات بين البلدين لدعم الجهود في مجال الفلاحة وتعزيز سبل التعاون والشراكة من أجل رفع وتنويع الإنتاج الفلاحي.

من جانبه، أعرب الوزير الايطالي عن مدى إعجابه بالسياسة المنتهجة من طرف الجزائر فيما يخص تعزيز الأمن الغذائي، معربا عن رغبته في توسيع التعاون والشراكة بين البلدين.