بالفيديو.. بن عبد الرحمان يحل بإثيوبيا للمشاركة في قمة الإتحاد الإفريقي

حل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مساء الخميس، بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في أشغال القمة الـ 36 للإتحاد الإفريقي ممثلا للرئيس عبد المجيد تبون.

وحسب بيان للوزارة الأولى: ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حل الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، مساء الخميس 16 فيفري 2023، بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا، للمشاركة في أشغال الدورة العادية الـ 36 لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المقررة يومي 18 و19 فبراير 2023.