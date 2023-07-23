بالفيديو.. بن عبد الرحمان يصل روما للمشاركة في مؤتمر دولي

حل، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الأحد، بالعاصمة الإيطالية روما للمشاركة في أشغال “المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة”.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد حل بن عبد الرحمان بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالعاصمة الإيطالية روما للمشاركة في أشغال “المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة”.

و من المقرر أن تنطلق أشغال هذا المؤتمر بعد ظهر الأحد بمشاركة قبرص ومصر وإثيوبيا واليونان ومالطا وإسبانيا وتركيا, بالإضافة إلى الأردن وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت ولبنان وكذا ليبيا و تونس وموريتانيا والنيجر.

كما سيجري هذا الموعد بحضور ممثلين عن هيئات ومنظمات دولية وإقليمية, على غرار الاتحاد الإفريقي و المجلس الأوروبي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, و كذا البنك الإفريقي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي