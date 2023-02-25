بالفيديو.. بن ناصر يخطف الأضواء في حفل مؤسسة ميلان الخيرية
خطف الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر الأضواء لدى حضوره حفل الذكرى الـ20 لتأسيس مؤسسة ميلان الخيرية.
وعرف حفل المؤسسة الخيرية لميلان، حضور مسؤولي النادي، ونجوم الفريق، بالإضافة إلى المدير التقني للنادي باولو مالديني، والمدرب ستيفانو بيولي.
إسماعيل بن ناصر من الذكرى 20 لتأسيس Fondazione Milan .
شوفوا كيفاه يضحك مع الصحفيين ويمزح معهم إنه maestro 👏
Video from : Antonio Vitiello pic.twitter.com/irchVfm3SH
— ⓐⓑⓘⓡIBfan22.4🇩🇿 (@bennacer_fan) February 23, 2023
وخطف بن ناصر الأنظار، بأناقته، وهو الذي نال إشادة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
أناقة اسماعيل بن ناصر في حفل مؤسسة ميلان الخيرية بمناسبة مرور 20 سنة على تأسيسها 🇩🇿🌟👔 pic.twitter.com/2ljzv5rjHI
— GOAL Arabia (@GoalAR) February 23, 2023
وأخذ بن ناصر العديد من الصور التذكارية مع زملائه في النادي، بمناسبة مرور 20 سنة على تأسيس المؤسسة الخيرية.
ونشر الدولي الجزائري صورة له من الحفل، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”.