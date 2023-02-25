بالفيديو.. بن ناصر يخطف الأضواء في حفل مؤسسة ميلان الخيرية

خطف الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر الأضواء لدى حضوره حفل الذكرى الـ20 لتأسيس مؤسسة ميلان الخيرية.

وعرف حفل المؤسسة الخيرية لميلان، حضور مسؤولي النادي، ونجوم الفريق، بالإضافة إلى المدير التقني للنادي باولو مالديني، والمدرب ستيفانو بيولي.

وخطف بن ناصر الأنظار، بأناقته، وهو الذي نال إشادة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأخذ بن ناصر العديد من الصور التذكارية مع زملائه في النادي، بمناسبة مرور 20 سنة على تأسيس المؤسسة الخيرية.

ونشر الدولي الجزائري صورة له من الحفل، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”.