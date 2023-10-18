بالفيديو.. بن ناصر يشرع في تدريباته بمركز ميلان

عاد الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، إلى مركز تدريبات ميلان، بعد غياب دام أكثر من 5 أشهر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ميلان الإيطالي مقطع فيديو، يظهر فيه عودة اللاعب إلى المركز الخاص بتدريبات النادي، بالإضافة إلى خوضه حصة بقاعة تقوية العضلات، ثم الركض على إنفراد.

وعبّر بن ناصر عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى تدريبات الفريق، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي، مؤكدا على عزمه بمواصلة العمل بجدية كبيرة حتى يكون جاهزا في أقرب وقت ممكن.

اسماعيل بن ناصر : “مرحبًا لجميع المشجعين، أنا متحمس جدًا للعودة إلى الملعب ورؤيتكم مرة أخرى. قليلًا من الصبر بعد، أنا سعيد جدًا بأن أكون هنا (في ميلانيلو) مع عائلتي الثانية. أنا دائمًا فخور جدًا برؤية شعار ميلان كل يوم. شكرًا للجميع، آمل أن نلتقي قريبًا جدًا. وداعًا” ❤️❤️ pic.twitter.com/PIX6uBAZTc — أخبـار ميـلان (@Rossoneri_ar) October 17, 2023

ويسابق بن ناصر الزمن من أجل الوصول إلى مرحلة الجاهزية التامة، والعودة إلى التدريبات الجماعية للنادي، تمهيدا لخوض المباريات الرسمية.

ويريد الدولي الجزائري العودة في أسرع وقت ممكن إلى الميادين، من أجل المشاركة مع “الخضر” في كأس أمم إفريقيا، التي ستقام مطلع العام المقبل في كوت ديفوار.