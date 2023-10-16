بالفيديو.. بن ناصر يواصل تحضيراته بمنازلة في الملاكمة

يواصل لاعب نادي ميلان الإيطالي، الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر تحضيراته للعودة في أقرب وقت إلى الملاعب.

ويقترب بن ناصر من العودة إلى التدرب في الملعب، بعدما قطع شوطا كبيرا من التحضيرات المسطرة ضمن البرنامج التأهيلي الخاص، الذي شرع في تطبيقه بعد العملية الجراحية التي أجراها على مستوى الركبة.

Quand le football rencontre la boxe 🇩🇿🥊🇲🇦 pic.twitter.com/iVoRe1BJ3D — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) October 15, 2023

ونشر بن ناصر عبر حسابه على منصة “إكس” صورا له، ومقطع فيديو، وهو يمارس رياضة الملاكمة.

ويسابق بن ناصر الزمن من أجل العودة إلى الميادين، خاصة وأنه يرغب في المشاركة في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.