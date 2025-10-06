بالفيديو.. بوزوق يسجل مع الرائد قبل الالتحاق بتربص المحليين

سجل المهاجم يسري بوزوق في مباراة فريقه الرائد أمام الطائي، لحساب الجولة الرابعة من دوري يلو السعودي.

وشارك بوزوق أساسيا وتمكن من هز شباك المنافس في د 21 من وضعية وجها لوجه، بعدما تلقى كرة على طبق من زميله محمد الدوسري.

وانتهت مباراة الرائد والطائي بالتعادل بهدف لمثله.

وسيلتحق بوزوق بتربص المنتخب المحلي بمعنويات عالية، بعد تألقه مع ناديه.

للإشارة فإن المدرب مجيد بوقرة استدعى يسري بوزوق لتعويض غيتان المصاب.

ويدخل المنتخب الوطني للمحليين بداية من الاثنين في تربص تحضيري، بعنابة، تتخلله وديتين أمام منتخب فلسطين.