بالفيديو.. بولبينة يهز شباك الحارس بونو بهدف جميل

سجل الجزائري عادل بولبينة هدفا جميلا في شباك الحارس المغربي بونو، في مباراة الهلال والدحيل.

واستقبل مهاجم الدحيل القطري، كرة تقريبا في وسط الميدان وانطلق بسرعة نجو المرمى، ليتمكن من التخلص من مدافعين، قبل أن يراوغ الحارس بونو ويضع الكرة في الشباك معلنا عن أول أهداف المباراة في د37 .

وتدخل المباراة التي جمعت بين الهلال السعودي والدحيل القطري، في إطار الجولة الأولى من منافسة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وانتهت المباراة بفوز الهلال على أشبال المدرب جمال بلماضي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.