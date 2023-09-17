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رياضة

بالفيديو.. بيتر كراوتش يتعرض لموقف محرج قبل مباراة “الريدز”

عمر سلامي
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بالفيديو.. بيتر كراوتش يتعرض لموقف محرج قبل مباراة “الريدز”
ح.م
بيتر كراوتش

تعرض المهاجم السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، العملاق بيتر كراوتش، لموقف محرج، قبل انطلاق مباراة “الريدز” ومضيفه وولفرهامبتون.

ودخل بيتر كراوتش في تحد مع أحد زملائه في شبكة “تي إن تي سبورتس” البريطانية، بتسديد الكرة إلى المرمى، قبل بداية المباراة.

وعندما تقدم بيتر كراوتش، الذي يعرف بطوله الفارع، لتسديد الكرة، تعثرت قدماه ليسقط أرضا، قبل أن ينتابه الضحك برفقة الحضور.

ووضع بيتر كراوتش حدا لمسيرته الكروية في عام 2019، دافع خلالها عن ألوان عدة أندية، أبرزها: ليفربول وأستون فيلا وستوك سيتي وبيرنلي، إضافة إلى مشاركته مع منتخب انجلترا في أكثر من 40 مباراة دولية.

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