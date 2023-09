بالفيديو.. بيتر كراوتش يتعرض لموقف محرج قبل مباراة “الريدز”

تعرض المهاجم السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، العملاق بيتر كراوتش، لموقف محرج، قبل انطلاق مباراة “الريدز” ومضيفه وولفرهامبتون.

ودخل بيتر كراوتش في تحد مع أحد زملائه في شبكة “تي إن تي سبورتس” البريطانية، بتسديد الكرة إلى المرمى، قبل بداية المباراة.

وعندما تقدم بيتر كراوتش، الذي يعرف بطوله الفارع، لتسديد الكرة، تعثرت قدماه ليسقط أرضا، قبل أن ينتابه الضحك برفقة الحضور.

Not the best start to the weekend for @petercrouch 😅 pic.twitter.com/ndYN0s6MKn

— Football on TNT Sports (@footballontnt) September 16, 2023