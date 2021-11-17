بالفيديو.. بيونة تبكي بتأثر في ملعب تشاكر بعد تأهل الخضر للدور الفاصل

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للفنانة الجزائرية بيونة وهي تبكي بتأثر في ملعب مصطفى تشاكر بعد تأهل الخضر للدور الفاصل.

وظهرت بيونة في المدرجات وهي تمسح دموع الفرح بعد تعادل الفريق الوطني مع ضيفه بوركينا فاسو 2-2 في قمة الجولة الختامية من الدور الثاني، من تصفيات كأس العالم في القارة الأفريقية.

وأثنى نشطاء على الروح الوطنية العالية للفنانة التي تكبدت عناء التنقل للملعب مع تلك الأجواء المتقلبة، فقط كي تشجع الخضر في مباراتهم الحاسمة، التي تابعها الجزائريون بغليان الأعصاب.

يذكر أن المواجهة جرت في أجواء ممطرة بملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة، وسط عودة مميزة لجماهير الخضر، وتمكنت بوركينا فاسو من العودة في النتيجة مرتين، إلا أنها فشلت في تحقيق الفوز الذي كانت في حاجة إليه للتأهل.

وأصبحت الجزائر ثالث منتخب عربي يلحق بالدور الحاسم، بعد كل من مصر والمغرب، كما شهدت المواجهة رقما جديدا للمنتخب الوطني بوصوله للمباراة 33 تواليا من دون هزيمة.