بالفيديو.. تحذيرات من سيناريوهات “مروعة” إذا انجرت إيران وأمريكا للحرب في غزة

حذر مؤرخ أمريكي، من أصول فلسطينية، من سيناريوهات مروعة في حالة دخول إيران والولايات المتحدة الأمريكية ساحة الحرب في غزة.

وخلال مقابلة أجراها مع شبكة CNN، دعا المؤرخ الأمريكي رشيد الخالدي،إلى ضرورة وقف التصعيد في الحرب الجارية التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة بعد الهجوم الواسع الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر.

وقال الخالدي إن “هناك إمكانية أن تستخدم إسرائيل أسلحة نووية، وأن تنجر الولايات المتحدة مباشرة إلى هذا الصراع، في حال اتسع نطاق الصراع ليشمل إيران وحزب الله”.