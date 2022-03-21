بالفيديو.. تحطم طائرة ركاب صينية وعلى متنها 133 شخصا

أعلنت الصين، صبيحة الاثنين، تحطم طائرة ركاب من طراز بوينغ تابعة لشركة شرق الصين وعلى متنها 133 شخصا جنوبي البلاد.

ونقل التلفزيون الرسمي الصيني أن طائرة تابعة لشركة طيران شرق الصين، وتقل 133 راكبا من كونمينج الى جوانجتشو، تعرضت اليوم الاثنين، لحادث في منطقة جوانجشي، ما أسفر عن تحطمها.

وقالت قناة “CCTV” الصينية، إن الطائرة كانت من طراز بوينج 737 ولم يعرف على الفور عدد الضحايا، مضيفة أن فريق الإنقاذ في طريقه لموقف الحادث.

وأقلعت الطائرة من مدينة كونمينغ متجهة إلى مدينة قوانغتشو- في محافظة تنغشيان في مدينة ووتشو، ما تسبب في اندلاع حريق جبلي، وفقا لما ذكرته الدائرة.

وقالت إدارة الطيران المدني الصينية على موقعها على الإنترنت، إن الطائرة كان على متنها 132 شخصا، وهم عبارة عن 123 راكبا وطاقم مكون من تسعة أفراد.

واستُدعي رجال الإنقاذ الذين اقتربوا من موقع الحادث. ولم يتسن التعرف على عدد الضحايا على الفور.

وقد يكون هذا الحادث واحدا من أسوأ كوارث الصين الجوية في الاعوام الماضية. اذ تمكنت الدولة من خلق مجال جوي آمن نسبيا في العقود الاخيرة نتيجة القيود والاجراءات الحازمة.