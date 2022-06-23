بالفيديو.. تحية بن سلمان لحرسة الرئاسة في تركيا “ترند” على تويتر

جانب من مراسم استقبال بن سلمان في تركيا

لدى زيارته إلى تركيا، قدّم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التحية إلى الحرس الرئاسي التركي، مثلما هو معمول به في زيارات قادة العالم إلى أنقرة، لكن من دون عبارة “مرحبا عسكر”.

موقف بن سلمان تحوّل إلى “ترند” على تويتر في السعودية، حيث تداول مستخدمون مقطع فيديو يظهر ما قام به الأمير بن سلمان، على نطاق واسع.

الفيديو يظهر بن سلمان وهو يمشي رفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام الفرقة العسكرية التي أدّت لهما التحية، قبل أن يتوقف الأمير السعودي لردّ التحية. لكن من دون أن يردّد عبارة “مرحبا عسكر”، وفق ما يقتضيه البروتوكول في البلاد.

وقد تصدّر وسم “#مرحبا_عسكر” موقع تويتر في السعودية بعد الحادثة. واعتبر مستخدمون للوسم أن ولي العهد “كسر” البروتوكول التركي، وفضّل الاكتفاء بتحية الإسلام: “السلام عليكم”.

وكان مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، أول من استخدم عبارة “مرحبا عسكر”، التي يردّدها قادة العالم في مراسم استقبالهم عند زيارة تركيا.

بايدن يزور السعودية “بدون لقاء خاصّ” مع بن سلمان

وفي 18 جوان 2022، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لن يعقد لقاء خاصا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في خلال زيارته إلى المملكة منتصف جويلية المقبل.

وفي ردّه على سؤال صحفي إن كان سيلتقي بولي العهد السعودي لدى زيارته إلى المملكة، أوضح بايدن:”سأذهب إلى اجتماع دولي. وسيكون بن سلمان جزء منه”.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق، أن الرئيس بايدن سيجري أول زيارة له إلى الشرق الأوسط في الفترة بين 13 و16 جويلية المقبل، بحيث تشمل السعودية وفلسطين وإسرائيل.

وستكون زيارة بايدن إلى السعودية “تلبية لدعوة الملك سلمان، لحضور قمة سياسية ستعقد بمدينة جدة في 16 جويلية المقبل”.

وتجمع هذه القمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي ( السعودية، الإمارات، قطر، عُمان، البحرين، الكويت)، إضافة إلى مصر والعراق والأردن.

سي إن إن تكشف: إلغاء زيارة لبن سلمان إلى الصين بسبب بايدن!

وفي 12 مارس 2022، قالت شبكة “سي إن إن” الأميركية إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تخلّف عن زيارة مبرمجة إلى الصين شهر فيفري الماضي. بسبب مكالمة واردة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

بن سلمان كان سيحضر حفل افتتاح دورة الألعاب الشتوية التي احتضنتها العاصمة الصينية بكين. في الفترة ما بين 4 و20 فيفري 2022.

لكن وزارة الخارجية الصينية ذكرت آنذاك أن الأمير السعودي “ألغى رحلته لأسباب تتعلق بجدوله الزمني”، حسب “سي إن إن”.

فيما بعد، نقلت “سي إن إن” عن مصدرين وصفتهما بالمطّلعين على الأمر أنّ “السبب الحقيقي لإلغاء الزيارة، كان بشكل جزئي على الأقل، حتى يتمكّن بن سلمان من حضور مكالمة أجريت بين والده الملك سلمان وجو بايدن”.

وأشارت ” سي إن إن” إلى أنّ سفارة السعودية في واشنطن، لم تردّ على الفور على طلبها للتعليق حول الموضوع.