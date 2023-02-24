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الجزائر

بالفيديو.. تراشق بين البرلمان ووزير التجارة بسبب الأسئلة

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. تراشق بين البرلمان ووزير التجارة بسبب الأسئلة
ح.م
وزير التجارة يرد على نائب برلماني

أكد مكتب المجلس الشعبي الوطني، الخميس، أن وزير التجارة كمال رزيق جانب حسن التعامل عندما رد على أحد النواب، وذلك بطريق لا تليق حسبه بعضو في الحكومة.

وجاء ذلك في بيان للمجلس عقب اجتماع لمكتبه برئاسة إبراهيم بوغالي، ردا على حادثة تلاسن بين وزير التجارة ونائب حول قضية تأخر الرد على أسئلة اعضاء الهيئة.

وحسب بيان المجلس: سجل المكتب، في البداية، رفضه لما حدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة عندما تجاوز السيد وزير التجارة الأعراف المعمول بها، وجانب حسن التعامل أثناء رده على أحد النواب، غير مراع حرمة المؤسسة الدستورية بطريقة لا تليق بعضو في الحكومة واتهام المجلس بالتعطيل والتقصير في مسائل فصل فيها الدستور.

وأوضح: يحدث هذا في وقت اتسمت فيه العلاقة بين المجلس والحكومة بالانسجام والاحترام المتبادل وسعي الجميع إلى تكريس مبدأ التكامل والتنسيق بين الهيئتين والتعاون على تنفيذ البرنامج الواعد للسيد رئيس الجمهورية.

وقبل أيام رد وزير التجارة على نائب ندد بتأخر رد أعضاء الحكومة على أسئلة النواب، بالتأكيد أنه لايسمح له باتهامه وأن المشكلة في مؤسسة المجلس الشعبي الوطني، لأن الوزراء يردون على الأسئلة بمجرد وصولها.

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