بالفيديو.. ترامب يشيد بذكاء بوتين ويصف قادة الغرب بـ “الأغبياء جدا”

أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بذكاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وانتقد في ذات الوقت القادة الغربيين الذين اعتبرهم “أغبياء جدا”.

وجاءت تصريحات ترامب في خطاب ألقاه أمام القاعدة الشعبية للجمهوريين في اللقاء السنوي “مؤتمر العمل السياسي للمحافظين” في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا.

وأمضى ترامب 86 دقيقة في إعادة صياغة عدد من العبارات التي تثير حماس مؤيديه، مهاجما “اليسار الراديكالي” و”حملة الاضطهاد” ضده.

وقال ترامب: “المشكلة ليست أن بوتين ذكي، لأنه بالطبع ذكي”، مضيفا “المشكلة الحقيقية هي أن قادتنا أغبياء جدا”، معتبرا أن “ضعف” خلفه الرئيس الديمقراطي جو بايدن هو السبب في الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتابع: “كما يفهم الجميع، لم تكن هذه الكارثة المروعة لتحدث أبدا لو لم يتم تزوير انتخاباتنا”.

وترك ترامب الجمهور في حالة من عدم اليقين بشأن رغبته في مواجهة بايدن شخصيا للفوز بالرئاسة، لكنه لمح إلى ترشح محتمل في عام 2024 بقوله “فعلنا ذلك مرتين وسنفعل ذلك مرة أخرى”، مقدمًا هزيمته في عام 2020 على أنها نصر.

ترامب: اعتراف بوتين بانفصال شرق أوكرانيا “عمل عبقري”

أشاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، باعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانفصال شرق أوكرانيا، واصفا ذلك بأنه عمل “عبقري”.

وقال ترامب، الثلاثاء 22 فيفري، خلال مقابلة مع إذاعة يمينية لدى سؤاله عن رأيه في اعتراف بوتين باستقلال دونيتسك ولوغانسك، أجاب بأن “هذا عمل عبقري”، مضيفا “بوتين يعلن استقلال منطقة كبيرة من أوكرانيا، هذا رائع”.

ووصف ترامب تكتيكات بوتين بأنها كانت “ذكية”، من دون أن يعقّب أكثر، وتابع قائلا “أن الولايات المتحدة يمكن أن تطبق مثل هذه التكتيكات عند حدودها مع المكسيك”.

وانتقد ترامب -في بيان منفصل- طريقة إدارة خلفه جو بايدن للأزمة في أوكرانيا، مذكرًا بالعلاقة المتينة التي كانت تجمعه ببوتين، ومؤكدا أن سيد الكرملين ما كان ليتصرّف على هذا النحو “أبدا” في ظلّ إدارته.

وقال “لو أديرت الأزمة بشكل صحيح ما كان هناك أيّ سبب لحدوث ما يحدث حاليا في أوكرانيا”، وأضاف “أعرف فلاديمير بوتين جيدا، وما كان يفعل أبدا في ظلّ إدارة ترامب ما يفعله حاليا، مستحيل!”.