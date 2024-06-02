بالفيديو.. ترشح امرأة لرئاسة إيران بعد مقتل رئيسي يثير الجدل

أثارت الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام عالمية عن ترشح امرأة لرئاسة إيران بعد مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية، جدلا واسعا في البلاد وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، السبت، إن النائبة المحافظة السابقة بالبرلمان زهرة إلهيان قدمت أوراق ترشحها لانتخابات الرئاسة المبكرة إثر وفاة رئيسي، حيث صرحت الأخيرة بأن شعارها سيكون “حكومة صحية، واقتصاد صحي، ومجتمع صحي”.

🎥 لحظه ورود زهره الهیان به وزارت کشور برای ثبت نام در انتخابات به عنوان نخستین خانم 🌐@khabari pic.twitter.com/sT4Fg0MSyv — Bushan42 (@marefat_1342) June 1, 2024

ويتعين على جميع المرشحين أن يحصلوا في نهاية المطاف على موافقة مجلس صيانة الدستور، المؤلف من 12 عضوا، وهي لجنة من رجال دين وقانون يشرف عليها خامنئي، والتي لم يسبق لها أن وافقت على ترشح أي سيدة، وأي شخص يدعو لتغيير جذري في حكم البلاد.

خودنمایی شعار #زن_زندگی_آزادی بیش از اردوگاه اصلاح طلبان درمیان اصولگران خودش را نشان میدهد

تاجایی که #زهره_الهیان اصولگرا تابو شکنی کرد وبرای نامزدی ریاست جمهوری ثبت نام میکند

پ.ن

اصولگرایان به مدیریت زنان اعتقادی ندارند چه برسد به اینکه سکان اجرایی کشور را به آنها واگذار کنند pic.twitter.com/jOxT2AP1bJ — فرعی ۴۸ (@rad1789) June 2, 2024

وشددت إلهيان، العضو السابق بلجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى، على أن حكومتها ستأخذ الحريات السياسية والاجتماعية على محمل الجد، مشيرة إلى أنها ستعتمد على الطاقات الشبابية في إنجاح المهام التي ستناط بحكومتها، وفق ما نقلته قناة “العالم” الإيرانية.

وأضافت: “لقد دخلت ساحة الانتخابات بنظرة جديدة تعتمد على تحديد المشاكل وطرح الحلول اللازمة.. أعتقد أنه بمساعدة الشباب يمكننا خلق العديد من الفرص البلاد”.

📸 «#زهره_الهیان» نماینده اصولگرای مجلس یازدهم با حضور در ستاد انتخابات کشور، برای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد. pic.twitter.com/BzyZcoXWBg — 🍃صفا (@MRD1342) June 1, 2024

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات محسن إسلامي إن اليوم الثالث من عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية شهد حضورا واسعا مقارنة مع الأيام الماضية.

وأعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات أن 17 مرشحا سجلوا لحد الآن من أجل خوض انتخابات رئاسة الجمهورية الرابعة عشرة، وأوضح أن 80 شخصا راجعوا لجنة الانتخابات على مدى الأيام الثلاثة الماضية حيث تم تسجيل 17 شخصا من إجمالي هذا العدد، حسبما نشرته وكالة إرنا”.

وأكد أنه بإمكان جميع من تتوفر لديهم الشروط المعلنة أن يحضروا إلى المركز لتسجيل أسمائهم، مشيرا إلى أن يوم الاثنين القادم سيكون يوم الختام لتسجيل المرشحين.

وكانت الرئاسة الإيرانية قد أعلنت في 20 ماي 2024 مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين بتحطم مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة “خدا آفرين” على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

يذكر أن حقوق المرأة الإيرانية تعتبر من أبرز القضايا الساخنة خلال حملات الانتخابات الرئاسية في البلاد، والتي طالما اقتصر فيها التنافس على المرشّحين من الرجال دون النساء.

وفي خلال 13 استحقاقاً رئاسياً في إيران، ومنذ انتصار الثورة الإسلامية في عام 1979، لم تكن أيّ امرأة من بين المرشّحين الذين يعطيهم مجلس صيانة الدستور المخوّل الإشراف على الانتخابات، الأهليّة لخوض السباقات الرئاسية. يأتي ذلك علماً أنّ لا نص قانونياً صريحاً يمنع الإيرانيات من الترشّح للانتخابات الرئاسية.

وتنصّ المادة 115 في الدستور الإيراني حول مواصفات رئيس الجمهورية والذي يوحي بضرورة أن يكون الرئيس “رجلاً سياسياً ومذهبياً”، ما زال يُعَدّ غامضاً بعد أكثر من أربعة عقود، على الرغم من تفسيرات تبيّن أنّ المقصود من “الرجل” في المادة هو أن يكون المرشّح شخصية سياسية وليس جنس المرشّح.

وتعد إلهيان، التي تشغل مهنة الطب وعضوية سابقة في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، أول امرأة قد يُسمح لها بالترشح للرئاسة في حال موافقة مجلس صيانة الدستور.

ولدت زهرة إلهيان عام 1968 في محافظة كرمنشاه غرب إيران، هي طبيبة وسياسية إيرانية بارزة.

شغلت عضوية البرلمان في دورتيه الثامنة والحادية عشرة ممثلة عن العاصمة طهران، حيث فازت في الانتخابات مرتين ضمن قائمة المتشددين.

كما ترأست لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيراني خلال دورتها السابقة، ووضعها الاتحاد الأوروبي تحت لائحة العقوبات في مارس 2023، كما فرضت عليها كندا عقوبات لتأييدها عقوبة الإعدام للمتظاهرين المشاركين في حركة “المرأة، الحياة، الحرية”.