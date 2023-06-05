بالفيديو.. تركت طفليها داخل السيارة من أجل سرقة متجر فحدثت كارثة!

تواجه سيدة أمريكية عدة تهم جنائية، بعدما تركت طفليها داخل السيارة من أجل سرقة متجر، فحدثت كارثة لم تتوقعها بعد اشتعال النيران وتعرض الصغيرين للخطر.

ووفقا لتقارير الشرطة، فقد تركت أليسيا مور، وهي من أورلاندو في فلوريدا، طفليها داخل سيارة في موقف تابع لمركز تسوق منتصف نهار 26 ماي الماضي، وفقا لسجل اعتقالها.

وذكر التقرير أنها توجهت مع “رجل مجهول” إلى متجر متعدد الأقسام، وقضيا نحو ساعة في عملية سرقة بينما اشتعلت النيران في سيارتها بالخارج.

وأضاف أنها “عندما رأت سيارتها تحترق أسقطت البضائع المسروقة وهربت من المتجر”، لكن لحسن الحظ نجا الطفلان بمساعدة بعض المارة.

وتم إخراج الصغيرين الذين لم يشر التقرير لعمرهما من السيارة، حيث أصيب أحدهما بحروق من الدرجة الأولى.

وتواجه مور الآن تهم “إهمال شديد للأطفال”، بالإضافة إلى تهم ذات صلة بالسرقة والاعتداء وضرب شخص يزيد عمره على 65 عاما، حسب شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية.

وسبب حريق السيارة غير معروف حتى الآن، لكن تقرير الاعتقال ذكر تهمة “الحرق العمد”، بالإشارة إلى أن إهمال مور ساهم في إصابة الطفلين، حيث “حدث الحريق أثناء ارتكاب مور لجناية”.

وتم تحديد كفالة الشابة بمبلغ 20 ألف دولار، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في 27 جوان الجاري بعد أن دفعت ببراءتها، الجمعة.