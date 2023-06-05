-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة عبر 18 ولاية
جواهر

بالفيديو.. تركت طفليها داخل السيارة من أجل سرقة متجر فحدثت كارثة!

جواهر الشروق
  • 181
  • 0
بالفيديو.. تركت طفليها داخل السيارة من أجل سرقة متجر فحدثت كارثة!
فيديو الحادثة
لحظة احتراق السيارة

تواجه سيدة أمريكية عدة تهم جنائية، بعدما تركت طفليها داخل السيارة من أجل سرقة متجر، فحدثت كارثة لم تتوقعها بعد اشتعال النيران وتعرض الصغيرين للخطر.

ووفقا لتقارير الشرطة، فقد تركت أليسيا مور، وهي من أورلاندو في فلوريدا، طفليها داخل سيارة في موقف تابع لمركز تسوق منتصف نهار 26 ماي الماضي، وفقا لسجل اعتقالها.

وذكر التقرير أنها توجهت مع “رجل مجهول” إلى متجر متعدد الأقسام، وقضيا نحو ساعة في عملية سرقة بينما اشتعلت النيران في سيارتها بالخارج.

وأضاف أنها “عندما رأت سيارتها تحترق أسقطت البضائع المسروقة وهربت من المتجر”، لكن لحسن الحظ نجا الطفلان بمساعدة بعض المارة.

وتم إخراج الصغيرين الذين لم يشر التقرير لعمرهما من السيارة، حيث أصيب أحدهما بحروق من الدرجة الأولى.

وتواجه مور الآن تهم “إهمال شديد للأطفال”، بالإضافة إلى تهم ذات صلة بالسرقة والاعتداء وضرب شخص يزيد عمره على 65 عاما، حسب شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية.

وسبب حريق السيارة غير معروف حتى الآن، لكن تقرير الاعتقال ذكر تهمة “الحرق العمد”، بالإشارة إلى أن إهمال مور ساهم في إصابة الطفلين، حيث “حدث الحريق أثناء ارتكاب مور لجناية”.

وتم تحديد كفالة الشابة بمبلغ 20 ألف دولار، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في 27 جوان الجاري بعد أن دفعت ببراءتها، الجمعة.

مقالات ذات صلة
قبيلة هندية تدفن المرأة حية رفقة زوجها المتوفي.. ما حقيقة الفيديو المتداول؟

قبيلة هندية تدفن المرأة حية رفقة زوجها المتوفي.. ما حقيقة الفيديو المتداول؟

بالفيديو.. وفاة مدونة شهيرة حزنا على والدتها

بالفيديو.. وفاة مدونة شهيرة حزنا على والدتها

فيديو لا يصدق.. رضيعة بعمر ثلاثة أيام ترفع رأسها وتزحف!

فيديو لا يصدق.. رضيعة بعمر ثلاثة أيام ترفع رأسها وتزحف!

بالفيديو.. هذا ما طلبته نانسي بيلوسي من راغب علامة في زفاف الأمير الحسين!

بالفيديو.. هذا ما طلبته نانسي بيلوسي من راغب علامة في زفاف الأمير الحسين!

 رغم محاولتهما إخفاء العلاقة.. صديقة بنزيما حديث رواد الشبكات

 رغم محاولتهما إخفاء العلاقة.. صديقة بنزيما حديث رواد الشبكات

إعلامية كويتية ترفض الاعتراف بالأقصى كأولى القبلتين.. وهذا رد باحث إسلامي!

إعلامية كويتية ترفض الاعتراف بالأقصى كأولى القبلتين.. وهذا رد باحث إسلامي!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد