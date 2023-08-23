بالفيديو.. تصرف رونالدو خلال مباراة شباب الأهلي الإماراتي يثير الجدل

أثار تصرف البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد مباراة ناديه النصر أمام شباب الأهلي الإماراتي لحساب تصفيات دوري أبطال آسيا جدلا كبيرا.

وبعد نهاية الشوط الأول من مباراة النصر السعودي وشباب الأهلي الإماراتي، ظهر أحد عناصر الطاقم التدريبي لشباب الأهلي، وهو يحاول التقاط صورة “سيلفي” مع رونالدو أثناء خروجه، لكن الأخير قام بدفعه بقوة وأكمل طريقه خارجا.

عجيب امر #كريستيانو_رونالدو يفتعل حركات وانفعالات غريبه واخرها مع شخص يريد التقاط صوره معه وقام بدفعه وهذا التصرف من المفترض ان لا يحدث من لاعب عالمي بحجمه و مكانته فعلاً تصرف غريب..!!! #النصر_شباب_الاهلي pic.twitter.com/Bt7myIueAL — حميد الخضيري (@H_Alkhudairi) August 23, 2023

وانتقد متابعون على مواقع التواصل الإجتماعي اللقطة بشدة، واعتبروا تصرف رونالدو خارج عن أخلاقيات اللعبة، بينما اعتبر البعض أن توقيت التصوير خاطئ بسبب عصبية رونالدو.

وقلب النصر تأخره بنتيجة 1-2 أمام شباب الأهلي، إلى انتصار بنتيجة 4-2 في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وهو ما ضمن تأهل النصر إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا.