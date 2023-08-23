-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالفيديو.. تصرف رونالدو خلال مباراة شباب الأهلي الإماراتي يثير الجدل

عمر سلامي
  • 450
  • 0
بالفيديو.. تصرف رونالدو خلال مباراة شباب الأهلي الإماراتي يثير الجدل
ح.م
كريستيانو رونالدو

أثار تصرف البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد مباراة ناديه النصر أمام شباب الأهلي الإماراتي لحساب تصفيات دوري أبطال آسيا جدلا كبيرا.
وبعد نهاية الشوط الأول من مباراة النصر السعودي وشباب الأهلي الإماراتي، ظهر أحد عناصر الطاقم التدريبي لشباب الأهلي، وهو يحاول التقاط صورة “سيلفي” مع رونالدو أثناء خروجه، لكن الأخير قام بدفعه بقوة وأكمل طريقه خارجا.

وانتقد متابعون على مواقع التواصل الإجتماعي اللقطة بشدة، واعتبروا تصرف رونالدو خارج عن أخلاقيات اللعبة، بينما اعتبر البعض أن توقيت التصوير خاطئ بسبب عصبية رونالدو.

وقلب النصر تأخره بنتيجة 1-2 أمام شباب الأهلي، إلى انتصار بنتيجة 4-2 في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وهو ما ضمن تأهل النصر إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

مقالات ذات صلة
شباب بلوزداد يدعم صفوفه بلاعبين جديدين

شباب بلوزداد يدعم صفوفه بلاعبين جديدين

محيوص يبصم على بداية مميزة رفقة إيفردون

محيوص يبصم على بداية مميزة رفقة إيفردون

غوارديولا يعبر عن حسرته بعد مغادرة محرز

غوارديولا يعبر عن حسرته بعد مغادرة محرز

اتحاد بسكرة يدعم صفوفه بلاعب جديد

اتحاد بسكرة يدعم صفوفه بلاعب جديد

نحو ترشّح روراوة لرئاسة “الفاف” لإكمال العهدة المتبقية

نحو ترشّح روراوة لرئاسة “الفاف” لإكمال العهدة المتبقية

وناس يهدي ليل أول انتصار هذا الموسم

وناس يهدي ليل أول انتصار هذا الموسم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد