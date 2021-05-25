بالفيديو.. تصريحات جديدة لرياض محرز حول كأس العالم وبلماضي وغوارديولا وبن زيمة

قال قائد المنتخب الجزائري و”نجم مانشستر سيتي” الانجليزي رياض محرز إن التتويج بكأس العالم مع الخضر في مونديال قطر 2022 هو أكثر من حلم رغم صعوبة المامورية.

وقال محرز في حوار مع قناة “بيين سبورت” القطرية: التتويج بكأس العالم رفقة المنتخب الجزائري، يبقى حلم بالنسبة لي رغم صعوبة المأمورية.

“بلماضي وغوارديولا طورا كثيرا من مستواي”

وواصل محرز في حواره للقناة القطرية حديثه، عن تطور مستواه الفني، والذي كان من أبرز أسبابه، هو تواجده تحت قيادة بلماضي في المنتخب الجزائري، و”بيب غوارديولا” في ناديه الانجليزي.

وأردف قائلا: “جمال هوة مدرب رائع، كما هو مناجير يحسن الحديث مع اللاعبين كما يجب”، وهو يعرف جيدا كيف يرفع من معنوياتنا، وهذه الصفة يملكها منذ أن كان لاعب”، هو و “غوارديولا” من كانا وراء تطوير مستواي”.

“بن زيمة يستحق العودة إلى المنتخب الفرنسي منذ سنوات”

وعلّق محرز على قضية عودة كريم بن زيمة لقائمة المنتخب الفرنسي وقال: “عودة بن زيمة للمتخب الفرنسي كانت منتظرة، نظرا لما يقدمه اللاعب في فريقه ريال مدريد، فهو يستحق مكانة معهم منذ سنوات، كما أن المنتخب الفرنسي في حاجة إليه هو أيضا”.

“هذا الجيل الذي نملكه في المنتخب قادر على منح أكثر من كأس إفريقيا”

كما لم يتوان نجم “الخضر”، في التأكيد أن طموحه رفقة بقية لاعبي المنتخب الجزائري، لن يكون يكتفي بالتتويج بكأس إفريقيا واحدة، وعدم الانهزام في 20 مباراة متتالية.

وختم حواره قائلا: “لا يمكن الاكتفاء بكأس إفريقيا واحدة، وعدم الانهزام في 20 مباراة متتالية، سنذهب للبحث عن التأهل لكأس العالم، كما سنحاول تقديم الأفضل في كأس إفريقيا القادمة، هذا الجيل، هذا المدرب، وهذه المنظومة تستحق ذلك، سنفعل المستحيل من أجل النجاح”.